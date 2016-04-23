مصرع ثلاثة في تحطم طائرة شرقي ليبيا

القتلى الثلاثة بينهم نجل رئيس أركان الجيش الليبي ـ أرشيف

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم نجل اللواء عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي التابع لمجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، جرّاء تحطم طائرة إسعاف، مساء الجمعة، بقاعدة الأبرق الجوية في مدينة البيضاء شرقي البلاد.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأناضول بقاعدة بنينا الجوية (فضل عدم الكشف عن هويته)، قائلا إن " ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم مساء اليوم (الجمعة)، بعد تحطم طائرة إسعاف كانت تقلهم أثناء هبوطها في قاعدة الأبرق الجوية في مدينة البيضاء".

وأكد المسؤول أن "من بين القتلى محمد الناظوري، نجل رئيس أركان الجيش الليبي، عبد الرازق الناظوري"، مشيراً أن "هناك أربع ناجين من تحطم الطائرة التي كانت تقل سبعة أشخاص على متنها وحالتهم حرجة ".

وتابع " الطائرة خرجت من قاعدة بنينا الجوية بمدينة بنغازي، وهبطت في قاعدة جمال عبد الناصر بمدينة طبرق، ثم اتجهت في المساء لقاعدة الأبرق الجوية في البيضاء، وتحطمت أثناء هبوطها بسبب خلل فني في محركاتها ".