البث الحي
منوعات

فيات تستدعي 1.1 مليون سيارة

23/4/2016

وتتركز عملية الاستدعاء على أمريكا وتشمل 811586 سيارة

قالت شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات أمس الجمعة إنها استدعت1.1 مليون سيارة لتحسين خصائص السلامة للسائقين الذين يهملون وضع ناقل الحركة الأوتوماتيك على وضع ايقاف "بارك".    

وتشمل عملية الاستدعاء طرازات دودج تشارجر وكرايسلر 300 السيدان بين  موديلات 2012 و2014 وكذلك طرازات جيب جراند شيروكي بين عامي 2014 و2015.

وتستدعى الشركة هذه الطرازات لتحسين خصائص السلامة للسائقين الذين يخرجون من سياراتهم وهي تعمل بدون وضع ناقل الحركة الأوتوماتيك على وضع "إيقاف "، وتلقت فيات كرايسلر معلومات عن إصابة 41 شخصا جراء مثل هذه الأخطاء.

وقال بيان للشركة "تم فحص المركبات المستخدمة في هذه الحوادث، ولم يتم العثور على أي دليل على عطل ميكانيكي".

وقالت الشركة إن المركبات مزودة بأصوات تحذير ورسائل تنبيه إذا تم فتح الأبواب الجانبية للسائق بينما لا تزال محركاتها تعمل ولم يتم اختيار  وضع "إيقاف".

ومع ذلك، ذكرت شركة فيات كرايسلر أن تحقيقها رأى أن هذه التدابير قد لا تكون كافية لردع بعض السائقين عن الخروج من سياراتهم دون وضع ناقل الحركة على وضع "إيقاف"، ولذلك فإن الشركة ستعزز من التحذيرات وإستراتيجية عمل ناقل الحركة في هذه السيارات.

وتتركز عملية الاستدعاء في المقام الأول على الولايات المتحدة وتشمل 811586 سيارة.

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

انتقادات دولية لقانون أمني فرنسي مثير للجدل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار أثار احتجاج أذربيجان

دعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي (رويترز)