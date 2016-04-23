فيات تستدعي 1.1 مليون سيارة

وتتركز عملية الاستدعاء على أمريكا وتشمل 811586 سيارة

قالت شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات أمس الجمعة إنها استدعت1.1 مليون سيارة لتحسين خصائص السلامة للسائقين الذين يهملون وضع ناقل الحركة الأوتوماتيك على وضع ايقاف "بارك".

وتشمل عملية الاستدعاء طرازات دودج تشارجر وكرايسلر 300 السيدان بين موديلات 2012 و2014 وكذلك طرازات جيب جراند شيروكي بين عامي 2014 و2015.

وتستدعى الشركة هذه الطرازات لتحسين خصائص السلامة للسائقين الذين يخرجون من سياراتهم وهي تعمل بدون وضع ناقل الحركة الأوتوماتيك على وضع "إيقاف "، وتلقت فيات كرايسلر معلومات عن إصابة 41 شخصا جراء مثل هذه الأخطاء.

وقال بيان للشركة "تم فحص المركبات المستخدمة في هذه الحوادث، ولم يتم العثور على أي دليل على عطل ميكانيكي".

وقالت الشركة إن المركبات مزودة بأصوات تحذير ورسائل تنبيه إذا تم فتح الأبواب الجانبية للسائق بينما لا تزال محركاتها تعمل ولم يتم اختيار وضع "إيقاف".

ومع ذلك، ذكرت شركة فيات كرايسلر أن تحقيقها رأى أن هذه التدابير قد لا تكون كافية لردع بعض السائقين عن الخروج من سياراتهم دون وضع ناقل الحركة على وضع "إيقاف"، ولذلك فإن الشركة ستعزز من التحذيرات وإستراتيجية عمل ناقل الحركة في هذه السيارات.

وتتركز عملية الاستدعاء في المقام الأول على الولايات المتحدة وتشمل 811586 سيارة.