"غوغل" يحيي الذكرى الـ400 لوفاة "شكسبير"

"الدنيا مسرح كبير، وإن كل الرجال والنساء ما هم إلا لاعبون على هذا المسرح.. يموت الجبناء مرات عديدة قبل أن يأتي أجلهم أما الشجعان فيذوقون الموت مرة واحدة.. إن المرأة العظيمة تلهم الرجل العظيم" أقوال مأثورة للأديب والشاعر البريطاني الكبير ويليم شكسبير والذي يحيي محرك البحث العالمي "غوغل" اليوم ذكرى وفاته الـ400.

واختارت اليونسكو ذكرى رحيل "شكسبير" يوم 23 أبريل/نيسان للاحتفال باليوم العالمي للكتاب، منذ عام 1995، وجاء اختيار اليونسكو لهذا التاريخ تقديراً للكتاب والمؤلفين وتشجيعاً للقراءة بين الجميع وبشكل خاص بين الشباب.

وبحسب النقاد فإن "شكسبير" لو كان حياً اليوم لظل متربعاً على عرش لعبة الكتابة المسرحية عالمياً ولظل هو الكاتب الأشهر على الإطلاق كما كان في عصره، و"شكسبير" هو شاعر وكاتب مسرحي بريطاني يصنف كأعظم كاتب في اللغة الإنجليزية، وعُرف بشاعر الوطنية.

أبدع "شكسبير" 38 مسرحية، و154 سوناتا (قطعة موسيقية) وترجمت أعماله لأكثر من 80 لغة, وتنوعت مسرحياته لتشمل جميع فئات المجتمع وطبقاته من الفلاحين إلى الملوك ومن المأساة إلى الملهاة، ومن التراجيديا إلى التاريخ إلى الكوميديا إلى الإنسانيات والرومانسيات.

ولد شكسبير وعاش في ستراتفورد وتزوج من آن هاتاواي ورزق بثلاثة أطفال، وبين عامي 1585-1592 بدأ يعمل في لندن كممثل وكاتب ناجح في إحدى شركات التمثيل، وأنتج معظم أعماله المعروفة بين عامي 1589 و1613، حيث كانت مسرحياته الأولى بشكل عام كوميدية وتاريخية وقد تميزت بالتعقيد والحبكة الفنية.

وبحلول نهاية القرن السادس عشر كتب التراجيديات بما في ذلك الملك لير وهاملت وعطيل ومكبث وقد اعتبرها البعض من أفضل الأعمال باللغة الإنجليزية، وفى أواخر حياته قيل إنه كتب الكوميديا التراجيدية والمعروفة أيضاً باسم الرومانسيات، كما أنه تعاون مع كتاب مسرحيين آخرين، وقد نشرت العديد من مسرحياته في طبعات مختلفة الجودة والدقة خلال حياته.

من أشهر أعماله أيضاً روميو وجولييت، تيتوس أند رونيكوس، يوليوس قيصر، ولا تزال عبقرية شكسبير متجسدة في مسرحياته وأشعاره التي تتمتع بشعبية كبيرة حتى اليوم وتتم دراستها بشكل مستمر وتنفيذها وإعادة تفسيرها في مختلف السياقات الثقافية والسياسية المختلفة في جميع انحاء العالم.