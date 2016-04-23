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صورة رئيسة تايوان على حبة أرز!

23/4/2016
فنان ينحت صورة رئيسة تايوان على حبة أرز (رويترز)

بعد أكثر من 10 محاولات خلال 3 أشهر، احتفل الفنان التايواني "تشن فورنغ شين" بطريقته الخاصة بتنصيب الرئيسة المنتخبة تساي إنغ وين الشهر المقبل، وذلك بنحت صورة الرئيسة الجديدة على حبة أرز!

وقال تشن -الذي نحت من قبل صورة الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ على الأرز أيضاً- إن هذه السلعة الأساسية وسيلة مناسبة لأعماله لأنها تمثل احتياجاً رئيسياً في حياة ذوي الأصول الصينية.

وأضاف "استخدمت الأرز (كوسيلة) لتشجيع زعيمة تايوان تساي إنغ وين على أمل أن تهتم بالمواطن العادي على نحو لا يجعله بحاجة لتحمل الجوع ويحسن أوضاعه المالية."

واستغرق تشن 3 أشهر للانتهاء من عمله كما احتاج إلى أكثر من 10 محاولات حتى ينتهي من نحت يكون راضياً عنه، ويمكن لزوار ورشة عمل تشن قرب العاصمة تايبه مشاهدة أكثر من 150 من أعماله باستخدام عدسة مكبرة.

وطلب تشن من تساي التي ستتولى مهام منصبها في 20 مايو/أيار أن تتذكر تعهداتها في الكلمة التي ألقتها في يناير/كانون الثاني بأن تعمل من أجل شعب تايوان، وقال "كتبت على حبة الأرز هذه (كوني متواضعة.. متواضعة.. بل وأكثر تواضعا)".

 
تساي إنغ وين، رئيسة تايوان المنتخبة (رويترز)
 
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