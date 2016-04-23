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شاهد: كيف تحكي لأبنائك عن فلسطين؟

23/4/2016

"تعالوا نحكي لكم عن فلسطين".. فعالية أطلقتها مجموعة الروزنا (مبادرة شبابية تهدف للتعريف بالبلدان العربية وثقافتها المتنوعة بغية تعزيز التقارب بين شعوبها) بالتعاون مع الحي الثقافي بكتارا في الدوحة.

وهدفت الفعالية التي كانت محور نقاش نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (السبت)، إلى إحياء التراث الفلسطيني وتعزيز مقومات الهوية الفلسطينية وذلك بتعريف الأطفال بمدن وقرى فلسطين من خلال أنشطة تفاعلية متميزة إذ يقوم الطفل بتحديد مدن فلسطينية على الخارطة و من ثمّ يتم التجاوب معه بإخباره بمعلومات متميزة عن هذه المدن و أكثر ما تشتهر به.

واستهدفت الفعالية شريحة الأطفال بشكل عام والفلسطينيين بالخارج على وجه الخصوص، واحتوت الفعالية على فقرة "مبدعون فلسطينيون" والتي تعرّف خلالها الحضور على شخصيات فلسطينية مبدعة على الصعيد الثقافي وذلك قصد تعزيز القدوة الحسنة وتجذيرها في ذاكرة الأطفال باعتماد أسلوب تفاعلي جذاب.
منسقة ومشاركة في الفاعلية باستضافة "ساعة صباح"

ومن بين الفقرات أيضاً أعمال التطريز الفلسطينية والتي تعتبر جزءًا من الهوية الثقافية الفلسطينية، مع شرح تاريخها، واعتنت الفعالية بأهمية تكريس ثقافة الحوار من خلال تمرين الأطفال على اكتساب مهارة النقاش والمناظرة الحضارية التي تناقش الفكرة لا الشخصية وذلك من خلال مشاركة الطفل في مناظرات صغيرة في زاوية مخصصة لذلك.

واحتوت الفعالية على معرض  لصور متنوعة من فلسطين تعرّف من خلالها الأطفال على جمال فلسطين وعراقة مدنها التاريخية، كما قدمت هذه الفعالية عروضاً لتعليم الدبكة باعتبارها مقوماً من المقومات الثقافية للهوية الفلسطينية، بالإضافة إلى إحياء إرث الحكواتي وهي عادة قديمة لشخصية تروي قصصاً تراثية للأطفال.

كما شملت الفعالية الشعر والغناء، وتفاعل الأطفال مع مختلف الفقرات الترفيهية من رسم وتلوين ورسم على الوجه و ألعاب شعبية، وتعتبر فعالية "تعالوا نحكي لكم عن فلسطين" النسخة الثالثة من هذا المشروع الذي يُنظَم سنوياً حيث  كانت النسخة الأولى عن فلسطين وتزامنت مع يوم الأرض الفلسطيني.

وكانت النسخة الثانية عن بلاد المغرب العربي (وهي تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا)، وقد حققت كلتا النسختان نجاحاً و إقبالاً كبيراً لاسيما من الأطفال، ومن كلمات أغاني الفعالية الأخيرة "احنا أصحاب القدس يا أما ونور الأقصى نورنا".
 

 
 

  
 

  
 صور من فاعلية  "تعالوا نحكي لكم عن فلسطين"
   
المصدر : الجزيرة مباشر
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