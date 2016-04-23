شاهد: كابينة مسح ضوئي تعطيك مجسما ثلاثي الأبعاد حسب ذوقك!

في المتحف البحري تاللن بإستونيا، تقف هذه الكابينة البيضاء على شكل بيضة كبيرة، وتسمح لزوارها بالتقاط مسوح ثلاثية الأبعاد على درجة كبيرة من الدقة والتفاصيل لوجوههم، كي تحولها، باستخدام البيانات التي يقومون بإدخالها وفقا لأذواقهم، إلى تماثيل صغيرة لهم، في ملابس الشخصيات التي يختارونها.

وتطمع الشركة الإستونية "وولف برنت 3D"، التي أطلقت الكابينة في الأسواق للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، إلى نشرها في كافة أنحاء العالم، كي تعيد الشعبية من جديد لفكرة "التذكارات" ولكن بشكل مختلف، حيث سيكون بوسع أي شخص أن يحتفظ معه بتذكارات مجسمة من المدن التي يزورها حسب تفصيله هو، بعد أن يجري مسحا بسيطا في الكابينة، لتصل إلى بابه مجسمات صغيرة خلال ثلاثة أيام إلى خمسة.

ويقول الرئيس التنفيذي للشركة تيمو توك إنهم يخططون لبناء شبكة من مئات المواسح التي تنتج المجسمات ثلاثية الأبعاد يوميا، كما يخططون لبناء تطبيقات مختلفة مما يطلق عليه "الحقيقة المكبرة"، و"الحقيقة الافتراضية" لهذه النماذج.