شاهد: في مباراة مثيرة بيل يقود الريال للفوز على رايوفايكانو

عوض "جاريث بيل" غياب "كريستيانو رونالدو" بعدما سجل مرتين ليقود ريال مدريد لتعديل تأخره بهدفين إلى انتصار 3-2 على مضيفه المتعثر رايو فايكانو اليوم (السبت) ليحافظ على آماله في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

افتتح أدريان إيمباربا التسجيل لرايو فايكانو بعد سبع دقائق من مسافة قريبة وضاعف المهاجم الفنزويلي ميكو الغلة في الدقيقة 14 مستفيدا من خطأ دفاعي لريال مدريد.

لكن بيل أعاد ريال مدريد إلى المباراة بهدف من ضربة رأس مستفيدا من ركلة ركنية في الدقيقة 35.

وأدرك فريق المدرب زين الدين زيدان التعادل في الدقيقة 51 عبر البديل لوكاس فازكيز.

وأكمل بيل عودة فريقه القوية في الدقيقة 81 بعدما استفاد من خطأ لأحد مدافعي رايو فايكانو.

وتصدر ريال مدريد المسابقة مؤقتا برصيد 81 نقطة بينما سيلعب أقرب مطارديه برشلونة وأتليتيكو مدريد (79 نقطة) في وقت لاحق.