شاهد: فتاة أمريكية تغرق بسيارتها لتجاهلها لافتة تحذيرية

تجاهلت فتاة أمريكية يافطة تحذيرية على أحد الطرقات في ولاية تكساس الأمريكية واستمرت بقيادة سيارتها باتجاه مياه الفيضان التي تشكلت إثر عاصفة مطرية قوية ضربت الولاية الأمر الذي أدى إلى غرقها خلال ثوان قليلة.

كانت كلوديا ميلاغار (25 عاماً) تقود سيارتها في أحد شوارع منطقة هاريس كاونتي التي غمرت مياه الأمطار أجزاء واسعة منها عندما وقعت في فخ عنادها وغرقت هي وسيارتها في مياه الفيضان.

وأظهر تسجيل مصور التقطته كاميرات المراقبة في المكان سيارة كلوديا وهي تتوقف في منطقة تغمرها المياه. وبعد لحظات قليلة ظهر ضوء مصباح يديوي من داخل السيارة التي غرقت في المياه على الفور.

وفي لقطة أخرى التقطتها سيارة كانت تسير خلف سيارة كلوديا، يظهر عامل إنقاذ وهو يهرع إلى مكان الحادث لإنقاذ المرأة. غير أن الرجل لم يتمكن من إنقاذ المرأة التي فارقت الحياة على الفور.

وقالت وسائل إعلام إن عمق المياه في المكان الذي غرقت فيه كلوديا بلغ حوالي 5 أمتار. وقد وقع ضحية هذه الفيضانات الغير مسبوقة في ولاية تكساس 8 أشخاص .