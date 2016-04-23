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شاهد: غانا تصنع دراجات من البامبو وتصدرها لأوربا

22/4/2016

لم تصنع هياكل هذه الدراجات من الصلب ولا المعدن ولا التيتانيوم ولا الألياف، بل صنعت من خشب البامبو!

وفي يونسو بمنطقة كوماسي في غانا، يتم "حصاد" المواد الخام الأساسية لصنع هذه الدراجات، وذلك في مزارع البامبو التي تزدهر هناك.

بدأت القصة عندما اخترع المصمم الأمريكي "كرايج كالفي" دراجة البامبو أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وعلى إثرها أنشئت شركة "بومرز" في غانا عام 2009، بالشراكة مع كالفي، الذي ذهب إلى هناك ليدرب الشباب في غانا على كيفية استغلال البامبو النامي في مزارعهم في صنع هياكل الدراجات، التي كانت تصدر بشعار كالفي في البدء، حتى أدى ارتفاع الطلب على الدراجات إلى استقلال الشركة الغانية تحت مسمى "بومرز العالمية" عام 2014

وتنتج الشركة هيكل الدراجة المفردة في أربعين ساعة، وتخلو ورشتها من الماكينات، حيث يعمل بها عشرون شابا بأياديهم، ولكنها برغم ضعف الإمكانات تصدر منتجاتها لست دول هي ألمانيا وهولندا وأستراليا وبولندا وكندا وتايوان، كما تخطط لدخول الأسواق البريطانية والفنلندية والأمريكية في المدى القريب، حيث استطاعت دراجاتها اجتياز اختبارات الأمان الأوربية الصارمة في ألمانيا.

كما تشارك الشركة في مشروع "يونسو" منذ 2008 وهو الذي يدعم التنمية البشرية في غانا من خلال التمويل والتعليم والتوظيف وبرامج المكتبات.

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