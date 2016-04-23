شاهد: ظهور مُفاجئ للقسَّام في بيت لحم لأول مرة منذ10سنوات

في ظهور مفاجئ ونادر من نوعه، أظهر مقطع مصور نشرته وكالة صفا الفلسطينية، لملثمين يرتدون زي وأقنعة كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يدخلون إلى بيت العزاء الذي أقيم في بيت لحم لعائلة الشهيد عبد الحميد أبو سرور منفذ عملية تفجير الحافلة في القدس المحتلة الأسبوع الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها مثلمون بالزي العسكري لحماس في منطقة بيت لحم منذ السنوات العشر التي تلت الانقسام بين حركتي فتح وحماس.

وألقى متحدّث باسم الكتائب كلمة أمام الحاضرين، أكّد فيها على مناقب الشهيد أبو سرور، ونقل نعياً من الجناح العسكري لحماس للشهيد، مع مبايعته على مواصلة درب مقاومة الاحتلال، والسير على نهجه، والعمل على تصعيد المواجهة مع الاحتلال.

ولا يظهر في الفيديو حمل الملثمين للسلاح فيما يرى مراقبون أنّ هذا الظهور المفاجئ يحمل رسائل محددة أرادت حماس إيصالها، ويحمل بين ثناياه نوعًا من التحدّي الذي اختارته حماس في بيت لحم.

مقاتلان من كتائب القسام (رويترز-أرشيفية)

وكانت مصادر طبية إسرائيلية أعلنت مساء الأربعاء الماضي، استشهاد أبو سرور المشتبه به بتنفيذ عملية تفجير الحافلتين بالقدس الاثنين الماضي، متأثراً بجراحه البالغة نتيجة تفجير حافلتي "إيغد 12" والذي أسفر عن إصابة 21 إسرائيلياً.

تقديرات عسكرية إسرائيلية

من جهة أخرى، كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، عن تقديرات أمنية إسرائيلية عسكرية تؤكد أن الحرب المقبلة لـ"إسرائيل" ستكون الأشرس منذ 20 عاماً، سواء إذا كانت المواجهة مع (حماس) في الجنوب أو حزب الله في الشمال، بحسب وكالة فلسطين الآن.

وأوضحت التقديرات الإسرائيلية أن حركة حماس تعمل منذ انتهاء العدوان على قطاع غزة صيف العام 2014، على تطوير جناحها العسكري بعد أن استطاعت ترميم ما فقدته في العدوان.

ولفتت التقديرات -وفقاً لما نقلته الوكالة عن الصحيفة- إلى أن السلاح الإستراتيجي لديها هو الأنفاق الحدودية والصواريخ التي تستطيع ضرب العمق الإسرائيلي، كما بينت أن إمكانات حزب الله الصاروخية والدعم الإيراني المتطور لقدراته، تجعل من المواجهة معه أيضا الأشرس منذ عشرات السنوات.