شاهد: داود أوغلو لميركل: تركيا ليست عنصرا للاختبار

قال رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" إن بلاده ستلغي اتفاقية اللاجئين، في حال عدم إلغاء تأشيرة "شنغن" لدخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوربي، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" ورئيس المجلس الأوربي "دونالد تاسك" في مدينة غازي عنتاب التركية

وبينما قالت ميركل إن على تركيا تنفيذ 72 معيارا من أجل تنفيذ قرار إلغاء تأشيرة الاتحاد الأوربي عن المواطنين الأتراك، وهو الأمر الذي سيعاود الاتحاد الأوربي البحث بشأن حسمه في شهر يونيو/حزيران المقبل، مؤكدة عدم وجود اتفاق تام بين بلادها وبين تركيا، إلا أن هناك تعاونا وتنسيقا بينهما مثل الموجود بين بلادها وبين دول الاتحاد الأوربي الأخرى.

وأكد رئيس الوزراء التركي أن بلاده تعتبر نفسها عضوا في "العائلة الأوربية" وأنهم لا يقبلون اللهجة الفوقية، أو التعامل معهم كأنهم خارج أوربا، وانتقد تعامل الجانب الألماني مع تركيا على أنها "عنصر خارجي ينبغي اختباره أولا!"

وفي إجابتها عن سؤال بشأن القلق الألماني والأوربي من وضع حرية الصحافة، أكدت ميركل على أهمية حرية الصحافة في الاتحاد الأوربي، مشيرة بشكل غير مباشر لعدم رضا بلادها عن وضع الصحفيين في تركيا، وهي الإشارة التي رد عليها أوغلو بحسم متحديا الجميع أن يثبتوا أي انتهاك أو ضغط على حرية الصحافة في بلاده، خاصة وقد شهدت عددا من الانتخابات في الأعوام الأخيرة، غير ناف وقوع بعض المشاكل الصغيرة، التي لا يجوز تعميمها، لأن حرية الصحافة هي مبدأ سام لا يمكن انتهاكه، حسب تعبيره، مطالبا الجانب الأوربي بقبول الحوار الهادئ، الذي تستعد بلاده له دائما.

كما انتقد داود أوغلو ما وصفه بالعنصرية المتنامية مؤخرا في أوربا، معربا أنه تحدث مع الجانب الألماني حول مسألة السباب الذي يتعرض له رئيس الجمهورية التركية "أردوغان" في الصحافة الألمانية أحيانا، قائلا إن من العيب أن يسب صحفي رئيس دولة أخرى تحت ذريعة حرية الصحافة، وإنه لو قام صحفي ألماني في تركيا بتوجيه السباب للمسؤولين الألمان فإن الأخيرين لن يعتبروا هذا حرية صحافة، وإنه هو نفسه كان كاتبا صحفيا وأكاديميا، وإنه شخصيا لا يقبل انتهاك حرية الصحافة.

وحول المقترح بإنشاء منطقة آمنة للمدنيين شمالي سورية، قالت ميركل إن الكثير من اللاجئين السوريين في كيليس بألمانيا، إنما يريدون العودة لوطنهم، وإن هذا يشجع دولتها على إنشاء منطقة آمنة في شمال سورية، غير أن الهدنة المطلوبة لذلك يتم انتهاكها دوما من قبل تنظيم الدولة بشكل خاص، وإن دولتها تعمل من أجل تحقيق الكثير، وإيجاد حل مناسب، لأن المدنيين، حسب ميركل، كلما شعروا بالأمان، فلن يضطروا للهجرة.

أما داود أوغلو فأعرب أنهم دعوا من جانبهم لإنهاء القتال من قبل كافة الأطراف في سورية، كما دعوا الأمم المتحدة لدعم إنشاء منطقة آمنة شمالي سورية، ولكن أحدا لم يستجب، وهاهم أولاء يدفعون الثمن جميعا، كما يدفعه المجتمع الدولي، حسب تعبيره.

وحول المساعدات التي خصصها الجانبان التركي والأوربي للاجئين السوريين، قال أوغلو إن بلاده قدمت للاتحاد الأوربي مشاريع لتمويلها، بينما قالت ميركل إنهم اقتطعوا 6 مليارات يورو من ميزانية الاتحاد الأوربي لتخصيصها لمشاريع لصالح اللاجئين، وإنهم وقعوا اتفاقيات مع منظمة يونيسيف، ومنظمة الغذاء العالمي وغيرها لتمويل مشاريع أخرى، معربة أنهم يتطلعون بشكل عاجل للتنسيق مع الجانب التركي في سبيل تمكين كل الأطفال السوريين من دخول المدارس، من أجل مستقبل أكثر رفاها لسورية.