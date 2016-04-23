شاهد: حكاية "عم أحمد" صانع الأقفاص المصري

صناعة الأقفاص الجريد.. مهنة كاد قطار التكنولوجيا أن يدهسها، لاسيما مع الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تمر بها مصر منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، وتعتبر صناعة الجريد من الحرف الصعبة التي تواجه الانقراض بسبب قلة عائدها المادي.

"أحمد محمود عطوة فرحان" من محافظة الفيوم المصرية ومقيم بمنطقة شبرا الخيمة بالقاهرة، رجل في الـ71 من عمره، يستيقظ فجراً للصلاة ثم يتوجه إلى ورشته ليبدأ يومه بصناعة الأقفاص الجريد.

امتهن الرجل صناعة الجريد منذ عام 1954 حين ترك الدراسة لضيق الحال وتعلم الصنعة بحب كبير وظل يعمل بالقطعة لمدة 5 أعوام حتى بدأ عمله الخاص عام 1964 فيأتي بعيدان جريد النخيل ويقطعها ويقشرها ويجمعها ليبدأ بصناعة الأقفاص سواء للطماطم أو للعنب أو حسب الطلب.

لدى الرجل السبعيني 5 بنات وولد جميعهم أتموا دراستهم وتزوجوا، ورغم وفاة زوجته منذ عام 1982 إلا أنه أصر على تربية أبنائه وتعليمهم حتى وصل بهم إلى بر الأمان وتعلموا وتزوجوا جميعاً، وأصبح حلمه الوحيد الآن أن يجمع ثمن رحلة عمرة إلى بيت الله الحرام، لكن المهنة التي كادت أن تندثر وجعلت عمله قليلاً تكفي بالكاد قوته اليومي.

واعتبر الرجل أن صناعة الجريد كادت تنقرض لسببين، أولهما: أن البلاستيك والكارتون حاربا المهنة وطغيا عليها، والثاني هو عدم دعم الدولة لتلك الصناعة الآمنة.

وقد أسس عم أحمد ورشته بشبرا الخيمة منذ عام 1987 التي تمثل بالنسبة له حياته وحبه وعمله في آن واحد.