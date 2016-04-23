شاهد: إعادة ثلاثة من "خراف البحر" بسلام إلى البرية في بيرو

قام فريق من البيولوجيين التابعين "لمركز الأمازون للإنقاذ" في بيرو، بإعادة ثلاثة من "خراف البحر"إلى الحياة البرية، يوم الجمعة، بعد إنقاذهم من الصيادين.

وتم نقل الثلاثة، وأسماؤهم هي: سوني وتامشي وريتان على زوارق إلى بحيرة تابانو بمحمية "تامشياكو تاهوايو" حيث تركوا في مياه البحيرة أمام جمع من المتفرجين من ضمنهم تلاميذ مدارس كجزء من برنامج تعليمي بيئي.

يذكر أن "خراف البحر" والتي يطلق عليها أحيانا "أبقار البحر" كبرى الثدييات النباتية، المتواجدة بشكل طبيعي في مسطحات غابات الأمازون المائية تعاني التهديد بالانقراض، لافتقادها وسائل الدفاع الطبيعية عن النفس من الأنياب أو المخالب، ما يجعلها دوما هدفا سهلا للصيادين، الذين يستخدمونها كغذاء أو يتخذونها كحيوانات مستأنسة، وهي الممارسة التي تهدد التوازن البيئي في الأمازون، لكون هذه الكائنات تتغذى على نباتات النهر، مطهرة المياه منه، وسامحة للضفادع والأسماك بالحياة.