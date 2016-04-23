البث الحي
منوعات

شاهد: إعادة ثلاثة من "خراف البحر" بسلام إلى البرية في بيرو

23/4/2016

قام فريق من البيولوجيين التابعين "لمركز الأمازون للإنقاذ" في بيرو، بإعادة ثلاثة من "خراف البحر"إلى الحياة البرية، يوم الجمعة، بعد إنقاذهم من الصيادين.

وتم نقل الثلاثة، وأسماؤهم هي: سوني وتامشي وريتان على زوارق إلى بحيرة تابانو بمحمية "تامشياكو تاهوايو" حيث تركوا في مياه البحيرة أمام جمع من المتفرجين من ضمنهم تلاميذ مدارس كجزء من برنامج تعليمي بيئي.

يذكر أن "خراف البحر" والتي يطلق عليها أحيانا "أبقار البحر" كبرى الثدييات النباتية، المتواجدة بشكل طبيعي في مسطحات غابات الأمازون المائية تعاني التهديد بالانقراض، لافتقادها وسائل الدفاع الطبيعية عن النفس من الأنياب أو المخالب، ما يجعلها دوما هدفا سهلا للصيادين، الذين يستخدمونها كغذاء أو يتخذونها كحيوانات مستأنسة، وهي الممارسة التي تهدد التوازن البيئي في الأمازون، لكون هذه الكائنات تتغذى على نباتات النهر، مطهرة المياه منه، وسامحة للضفادع والأسماك بالحياة.   

 

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

انتقادات دولية لقانون أمني فرنسي مثير للجدل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار أثار احتجاج أذربيجان

دعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي (رويترز)