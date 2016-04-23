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شاهد: أجويرو يقود مانشستر سيتي لاكتساح ستوك برباعية

23/4/2016

استعاد فريق مانشستر سيتي بشكل مؤقت موقعه بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه الساحق على ضيفه ستوك سيتي 4 /صفر اليوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة بفضل لاعبه المخضرم سرجيو أجويرو.

وفي باقي المباريات فاز تشيلسي على مضيفه بورنموث 4 / 1 وساوثهامبتون على مضيفه أستون فيلا4/ 2 وتعادل ليفربول مع ضيفه نيوكاسل بهدفين لكل منهما.

ورفع سيتي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة امام  ارسنال الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه سندرلاند.. وتجمد رصيد ستوك عند 47 نقطة في المركز العاشر.

ويتصدر ليستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة ويحل توتنهام في المركز الثاني برصيد 68 نقطة. 

وحقق سيتي بذلك فوزه التاسع عشر في الموسم الحالي مقابل سبعة تعادلات وتسع هزائم فيما خسر ستوك للمرة الرابعة عشر مقابل ثمانية تعادلات و13  انتصار.

وانتهت مباراة الفريقين في الدور الأول بفوز ستوك سيتي 2 /صفر.

 

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