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بسبب سُعال.. كلب يقتل رضيعاً في كاليفورنيا !

23/4/2016
كلب يقتل رضيعاً بكاليفورنيا (رويترز)

قالت شرطة "سان دييجو" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن كلباً كان مستلقياً على سرير إلى جانب زوجين وطفلهما الرضيع انتابه الفزع بسبب سعال الأم وعض الطفل حتى الموت، أمس الجمعة.

وذكرت الوحدة المعنية بالتحقيق في الإساءة للأطفال بشرطة سان دييغو إن الأبوين كانا يشاهدان التلفزيون في ذلك الوقت وإلى جانبهما كلب "جريت دين" والذي ينتمي لنوع "ستافوردشاير تيرير" الأمريكي وطفلهما البالغ عمره 3 أيام.

وقال نجوين الذي يتم استدعاء وحدته للتحقيق في وفاة أي طفل "سعلت الأم فجأة مما أدى ذلك إلى فزع الكلب والذي عض الطفل وهو ما أدى إلى إصابته بصدمة"، وتابع: "تمكن الأبوان من فصل الكلب عن الطفل وسارعوا بنقله إلى المستشفى ولكن لم يتمكنا من إنقاذ حياته".

وامتنع نجوين الذي وصف الحادث بأنه "مأساوي" عن القول ما إذا كان الطفل أصيب، وقال إن الشرطة تنتظر تقرير الطب الشرعي حول السبب الدقيق للوفاة.

وقال مسؤولون إن إدارة الحيوانات بمقاطعة سان دييغو نقلت الكلب إلى مكان للاحتجاز، وقال دان ديسوزا نائب مدير الإدارة إن أي كلب يعض شخصاً يوضع في الحجر الصحي من قبل إدارة السيطرة على الحيوانات.

وأضاف ديسوزا أن العائلة يمكنها أن تطلب من هيئة رقابة الحيوانات قتل الكلب برحمة أو يمكن أن تطالب به في نهاية فترة الحجر الصحي التي تستمر 10 أيام لكن الإدارة لم تتلق أي توجيهات حتى الآن.

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