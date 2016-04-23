السيسي: أنأى بنفسي عن التأثير على أحكام القضاء

أكد الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي أن هناك "محاولات مستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة"، وأضاف: "ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط".



وأشار السيسي، في كلمة أمام القضاة اليوم بدار القضاء العالي بمناسبة الاحتفال بعيد القضاء، إلى أن مصر اليوم أكثر أمنا وأمانا وتخطو بخطوات ثابتة نحو البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة، بما يحقق النهضة المنشودة في كافة المجالات، رغم المحاولات المستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة.

وأضاف السيسي: "لقد حرصت منذ تحملي المسؤولية على التأكيد على استقلال القضاء"، وأضاف: "اليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسي وبكافة المسؤولين عن أي شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شئونه".