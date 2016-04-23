إيران تبيع 32 طنا من "الماء الثقيل" للولايات المتحدة

يلزم الاتفاق النووي بيع إيران الفائص في الماء الثقيل للخارج ـ أرشيف

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، أن بلاده وقعت اتفاقاً مع شركة أمريكية، لبيع 32 طناً من "الماء الثقيل"، للولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، مساء الجمعة، نقلاً عن "عرقجي"، الذي يزور العاصمة النمساوية فيينا، للمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة المشتركة المتعلقة بـ"الاتفاق النووي" الإيراني، أن "طهران ستبيع الماء الثقيل المستخدم في مفاعلاتها النووية، إلى الولايات المتحدة".

وقال "عرجي"، "أجرينا مفاوضات لمدة ثلاثة أشهر من أجل التوقيع على الاتفاق، واليوم وقعناه لبيع 32 طناً من الماء الثقيل".

وأبرمت إيران اتفاقًا مع مجموعة "5+1" (الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا)، في منتصف يوليو/ تموز 2015، من أجل التخلص من برنامج طهران للأسلحة النووية، ما يتيح رفع العقوبات المفروضة عليها.

ويلزم أحد بنود الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، طهران ببيع "الماء الثقيل"، و"اليورانيوم المخصب" الفائض في مفاعل "آراك للمياه الثقيلة"، إلى الخارج.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، العام الماضي القرار رقم (2231)، بعد أسبوع واحد من توقيع إيران الاتفاقية، والذي يقضي بمنع تجارب الصواريخ البالستية، بما في ذلك القادرة على حمل رؤوس نووية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "طهران امتثلت للالتزامات المطلوبة بشكل يتناسب مع الاتفاق النووي".