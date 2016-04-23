البث الحي
منوعات

إيران تبيع 32 طنا من "الماء الثقيل" للولايات المتحدة

22/4/2016

يلزم الاتفاق النووي بيع إيران الفائص في الماء الثقيل للخارج ـ أرشيف

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، أن بلاده وقعت اتفاقاً مع شركة أمريكية، لبيع 32 طناً من "الماء الثقيل"، للولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، مساء الجمعة، نقلاً عن "عرقجي"، الذي يزور العاصمة النمساوية فيينا، للمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة المشتركة المتعلقة بـ"الاتفاق النووي" الإيراني، أن "طهران ستبيع الماء الثقيل المستخدم في مفاعلاتها النووية، إلى الولايات المتحدة".

وقال "عرجي"، "أجرينا مفاوضات لمدة ثلاثة أشهر من أجل التوقيع على الاتفاق، واليوم وقعناه لبيع 32 طناً من الماء الثقيل".

وأبرمت إيران اتفاقًا مع مجموعة "5+1" (الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا)، في منتصف يوليو/ تموز 2015، من أجل التخلص من برنامج طهران للأسلحة النووية، ما يتيح رفع العقوبات المفروضة عليها.

ويلزم  أحد بنود الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية،  طهران ببيع "الماء الثقيل"، و"اليورانيوم المخصب" الفائض  في مفاعل "آراك للمياه الثقيلة"، إلى الخارج.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، العام الماضي القرار رقم (2231)، بعد أسبوع واحد من توقيع إيران الاتفاقية، والذي يقضي بمنع تجارب الصواريخ البالستية، بما في ذلك القادرة على حمل رؤوس نووية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "طهران امتثلت للالتزامات المطلوبة بشكل يتناسب مع الاتفاق النووي".

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

انتقادات دولية لقانون أمني فرنسي مثير للجدل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار أثار احتجاج أذربيجان

دعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي (رويترز)