أوباما يصف أحداث أرمينيا 1915 بـ"الكارثة الكبرى" وتركيا ترد

قال رئيس مجمع التاريخ التركي، البروفيسور "رفيق طوران" اليوم (السبت) إنه "يجب على العالم تناول المسألة الأرمنية بشكل علمي يستند إلى الوثائق والإثباتات".

وأضاف طوران، في معرض تقييمه للمزاعم الأرمنية المتعلقة بأحداث 1915، أن "استخدام الرئيس الأمريكي باراك أوباما، العام الماضي عبارة كالكارثة الكبرى في وصف الأحداث، يعد مهما، فالموضوع يعد بالنسبة لنا تعبيرا سياسيا" حسب تعبيره.

وكان أوباما، قد استخدم في البيان الصادر عنه يوم الجمعة، في معرض تعليقه على أحداث 1915 التي شهدتها منطقة الأناضول أواخر العهد العثماني، عبارة "ميدس يغيرن" باللغة الأرمنية، والتي تعني "الكارثة الكبرى" وذلك لتوصيف الأحداث.

وأوضح رئيس مجمع التاريخ التركي، أن أكثر من 100 جمعية تركية في أمريكا نظمت في مارس/آذار الماضي، حلقة نقاشية بعنوان "المسألة الأرمنية بين الأمس واليوم" شارك فيها الكثير من المؤرخين وعلى رأسهم الأستاذ الأمريكي المختص في تاريخ العهد العثماني "جوستين مكارثي"

وأشار طوران إلى تنظيم الأرمن الكثير من الحملات الدعائية، وأن على الأتراك والمسلمين تنظيم نشاطات خاصة، لمواجهة تلك الحملات، متابعا أن لديهم في تركيا مصادر موثوقة حول المسألة الأرمنية، إضافة إلى موسوعة خاصة بتلك المسألة مؤلفة من 10 مجلدات، تضم مصادر من الداخل والخارج، وأنهم يبذلون جهودًا لرفع عدد مجلدات المجموعة إلى 20 في أقصر وقت، لتقديمها إلى الرأي العام الداخلي والخارجي".

من جانبه، أكد عازف البيانو الفرنسي الشهير"ستيفان بليت" على أهميةتطبيق مقترحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بخصوص فتح أرشيف كلّ من تركيا وأرمينيا، والتحقق من صحة ادعاءات الأخيرة، حول أحداث 1915

ودعا بليت إلى التخلي عن خلافات الماضي، والسعي سويًا إلى إزالة مأساة التاريخ، مشيداً في هذا السياق بصمود تركيا في وجه الاتهامات، الرامية إلى زعزعة استقرارها وإضعافها.

وأشار بليت إلى أنه من الخطأ معاقبة الشباب الأتراك والأجيال القادمة في تركيا، بسبب حروب وأحداث جرت قبل 100 عام، مبيناً أنّ الأرمن لا يمتلكون حق محاسبة الأتراك.

من جانبه أوضح البرفسور "إبراهيم جان بولاد" المدرس في كلية الاقتصاد بجامعة "أولوداغ" التركية، أنّ المرشحين للرئاسة الأمريكية، يصفون أحداث العام 1915 بـ"الإبادة الجماعية"، ويتخلون عن هذا الوصف بعد اعتلائهم كرسي الرئاسة، لمقتضيات سياسية، مبيناً أنّ الموقف الأمريكي حيال تلك الأحداث مستمر بهذا الشكل منذ عقود. مضيفا أن أرمينيا والقوى الغربية برمتها، تستخدم أحداث العام 1915، كأداة للضغط على تركيا في المحافل الدولية.