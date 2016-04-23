"أسرانا رمز وحدتنا" يجمع بين "فتح" و"حماس"

مارثون رياضي يجمع بين فتح وحماس بغزة (قدس برس)

بمشاركة المئات من الشبان وقادة الفصائل الفلسطينية، نظـمَ الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى بالتعاون مع حركتي فتح وحماس، صباح السبت، بميناء غزة، ماراثون رياضي إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني، وترسيخاً للوحدة الوطنية وتجسيداً للحال الفلسطيني التاريخي.

وانطلق المارثون، الذي حمل شعار "أسرانا رمز وحدتنا"، من منطقة "مرفأ الصيادين" على شاطئ بحر مدينة غزة بمشاركة نحو 400 عداء فلسطيني وقادة الفصائل، باتجاه مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمسافة 6 كيلو متر، بحسب وكالة قدس برس.

ويشار إلى أن هذه الفعالية المشتركة هي الأولى لحركتي "فتح" و"حماس" منذ بدء الانقسام عام 2007 وشهدت إقبالاً كبيرًا من قيادات وعناصر الحركتين ولجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية.

وشدد عبد الله الافرنجي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في كلمة له قبيل انطلاق المارثون على ضرورة تذليل كل العقبات من أجل إنهاء الانقسام وعودة الوحدة الوطنية، مؤكداً على أهمية التوحد خلف قضية الأسرى التي صنع رجالها "وثيقة الوحدة الوطنية"، داعياً إلى تعزيزها وتجاوز كل الخلافات التي وصفها بـ "الصغيرة".

مارثون لفتح وحماس بغزة (PNN)

من جهته، وعد إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، باستمرار الجهود والمساعي من أجل تحرير الأسرى في سجون الاحتلال، مشدداً على أن حماس تعمل من أجل تحرير كافة الأسرى وتبيض هذه السجن من خلال صفقة تبادل مشرفة، وحيا الجهود المشتركة التي تعزز المصالحة الفلسطينية وتنهي الانقسام الداخلي.

وفي السياق ذاته، رحب خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في كلمة القوى الوطنية والإسلامية بهذه الخطوة الميدانية والعملية بالتنسيق بين حركتي "فتح" و"حماس" إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني، مطالباً بإنهاء الانقسام والالتفاف حول قضية الأسري.

وقال عضو الهيئة القيادية العليا ومفوض عام الأسرى والمحررين والدائرة الاجتماعية بحركة فتح، تيسير البرديني، إن رسالة الوحدة الوطنية هي رسالة الحق والقوى والانتصار، وأن الأسرى خلف القضبان بحاجة ماسة لوحدتنا ولرسالتنا الخارجية، لافتاً إلى أن قضية الأسرى من أهم قضايا الصراع مع الاحتلال.

ودعا –بحسب شبكة فلسطين الإخبارية PNN- إلى ضرورة العمل المشترك والخروج باستراتيجية وطنية موحدة من أجل مجابهة كل المؤامرات الإسرائيلية على قضية الأسرى خاصة والقضية الفلسطينية عامة.

ويُحي الفلسطينيون في السابع عشر من أبريل/نيسان من كل عام "يوم الأسير الفلسطيني" كيوم وطني لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال وللتضامن معهم، وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو سبعة آلاف أسيرًا فلسطينيًا.