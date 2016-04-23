أردوغان يتنحى عن منصبه لطفلة

تنحى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن منصبه لعدة دقائق، بشكل رمزي، لأحد الأطفال الذين استقبلهم اليوم (السبت) في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمناسبة عيد "السيادة الوطنية والطفولة" الذي يوافق 23 من أبريل/ نيسان من كل عام.

واستقبل أردوغان، اليوم، وزير التعليم "نابي أوجي" برفقة عدد من الطلاب الأطفال، بمناسبة العيد المذكور، وتطرق مع الحضور إلى الحديث عن عدد من القضايا التي تقتضي من أطفال اليوم، ورجال المستقبل، همة كبيرة من أجل رفعة البلاد.

وتحدث أردوغان، مع الأطفال في عيدهم، عن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية تركيا، متمنيًا الرحمة لهم، مضيفا في ذات السياق "أُسر وأطفال شهدائنا في عهدتنا، لذا فإننا نعمل على بناء تركيا المستقبل، وأن نضعها بين أيديكم، لتنتقل تلك الأمانة التي نحملها على عاتقنا، من جيل إلى آخر".

وجلست الطفلة "باشاق طهان" 11 عاما، عقب ذلك، على كرسي رئاسة الدولة، قائلة "باسمي وباسم كل الأطفال أوجه شكري إلى رئيسنا أردوغان، الذي منحني فرصة استلام هذا المنصب، وأهنئ جميع الأطفال بعيدهم، وأتمنى لهم قضاء أيامٍ جميلة مع أهلهم وأصدقائهم وأحبتهم".