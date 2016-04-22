نيلسون مانديلا يصل فلسطين المحتلة!

تمثال نيلسون مانديلا بجنوب افريقيا (شبكة الصين)

بعد احتجازه من قبل سلطات الاحتلال لأكثر من شهر، وصل أخيراً تمثال المناضل العالمي الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، عصر الخميس.

وقالت بلدية رام الله، في بيان صحفي، إن التمثال هو الأكبر والأول من نوعه خارج جنوب أفريقيا، وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية احتجزته لنحو شهر، قبل السماح بدخوله إلى الضفة الغربية.

وأوضح البيان أن التمثال مصنوع من البرونز، ويبلغ ارتفاعه 6 أمتار، قامت بلدية غوهانسبرغ بتحمل كافة تكاليف تصنيعه ومصاريف شحنه من جنوب إفريقيا إلى فلسطين، كهدية مقدمة منها إلى بلدية رام الله.

من جانبه، كشف رئيس البلدية، موسى حديد، في البيان ذاته، أن رحلة سفر تمثال مانديلا كانت صعبة، وانتهت بالإفراج عن المناضل الأممي الذي لم يُكتف باعتقاله 28 عامًا في سجون الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ليتم احتجاز نصبه لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمدة تزيد عن شهر.

وقال إن "مانديلا اختار أن يكون في فلسطين كأول دولة بعد وطنه الأم، لارتباطه الوثيق بالقضية العادلة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن وجود التمثال في رام الله سيكون له أثر سياحي كبير، حيث سيقصده الزوار والسياح من كل مكان.

تمثال مانديلا يصل رام الله

وأوضح "حديد" أن مانديلا كان صديقاً للقائد الشهيد ابو عمار ومدافعاً شجاعاً عن حقوق الفلسطينيين في العديد من المحافل الدولية، وله العديد من المواقف الشجاعة الخاصة بالشعب الفلسطيني وله جملته الشهيرة حين قال "نحن نعلم جيداً أن حريتنا ناقصة من دون حرية الفلسطينيين".

وتابع: "مانديلا كان ملهماً لنا ولأسرانا بأن السجون لا تقفل، وان القيد الذي انكسر يوما على يدي مانديلا سيكسره أسرانا لنبدأ عصر الحرية".

واستخدم تصميم التمثال عناصر الأشعة التي تصدر من المركز وعددها 28 لترمز لسنوات السجن التي قضاها المناضل الراحل مانديلا. ويتضمن تصميم الميدان ساحة أمامية تستخدم لتجمع الوفود وساحة استقبال.

ومن المقرر أن يزاح الستار عن التمثال في الميدان الواقع بحي الطيرة، الثلاثاء المقبل بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ويقع الميدان بجانب مدارس المستقبل، وارتكز التصميم على فكرة الشمس التي تشع الضوء والحقيقة كون المناضل نيلسون مانديلا مصدر إلهام للأفكار المتعلقة بالحياة والحرية.

ونيلسون مانديلا هو سياسي ومناضل من جنوب أفريقيا وأول رئيس أسود لها، رفض الظلم وحارب العنصرية وأمضى أكثر من ربع قرن في السجن، وحين خرج دافع عن سجانيه، وحرص على تجاوز الأحقاد المتراكمة من أجل الوئام الوطني.