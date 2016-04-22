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مصر: قوات الأمن تعتقل عشرات النشطاء والصحفيين

22/4/2016

مصر: قوات الأمن تعتقل عشرات النشطاء والصحفيين

شنت قوات الأمن المصرية، فجر اليوم الجمعة ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف عدد من الناشطين السياسيين من الاشتراكيين الثوريين، وحركة 6 إبريل، في منطقة وسط البلد بقلب العاصمة.

وأسفرت الحملة التي شنتها الأجهزة الأمنية على مقاهي منطقة وسط البلد، ومنها مقهى غزال، إضافة إلى مداهمة عدد من بيوت النشطاء عن اعتقال العشرات من النشطاء والصحافيين.

ومن بين المعتقلين الناشط هيثم محمدين والروائي باسم شرف والصحفي سامح حنين سليمان ونشطاء أخرين شاركوا في احتجاجات الجمعة الماضية.

وتأتي حملة الاعتقالات وسط دعوات بين الناشطين السياسيين للحشد لتظاهرات واسعة في الذكرى 34 لتحرير سيناء والتي تحل في 25 إبريل/نيسان الحالي.

وتأتي الاعتقالات بعد ساعات قليلة من نفي رئاسة الجمهورية، أخباراً نشرتها صحف محسوبة على النظام عن اجتماع "عبد الفتاح السيسي" بمسؤولي الملف الأمني، حيث أكدت أن "السيسي" أبدى اعتراضه على تعامل قوات الأمن باللين مع تظاهرات جمعة الأرض، الأسبوع الماضي، مطالباً بعدم تكرار المشهد في الخامس والعشرين من أبريل/نيسان الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر
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