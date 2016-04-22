مصر.. اعتقال العشرات قبل مظاهرات مناهضة للسيسي

هيثم محمدين ـ ناشط حقوقي وقيادي بحركة الإشتراكيين الثوريين

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على العشرات من الشباب الناشطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك قبل أيام من مظاهرات دعت لها حركات وجماعات معارضة للنظام إلى تنظيمها الاثنين المقبل احتجاجا على سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشرت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر (وهو تجمع لمحامين يتولون الدفاع عن شباب الحركات الاحتجاجية) على صفحتها الرسمية مساء الجمعة قائمة بأسماء 59 شخصا قالت إنه تم القاء القبض عليهم منذ مساء الخميس.

وقال شهود ومحامون ان العديد من النشطاء القي القبض عليهم مساء الخميس من مقاهي في وسط القاهرة.

وكانت حركات احتجاجية، من بينها خصوصا حركة 6 إبريل التي شاركت في إطلاق الدعوة لتظاهرات 25 يناير/ كانون الثاني 2011 ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، دعت للتظاهر الاثنين المقبل احتجاجا على سياسات.

وكانت الشرطة المصرية في 15 إبريل/ نيسان قد اعتقلت عشرات المتظاهرين، وفرقت مظاهرات مناهضة للسيسي باستخدام الغازات المسيلة للدموع.

وقالت المحامية راجية عمران، وهي عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وفي المجلس القومي لحقوق الانسان، على صفحتها على فيسبوك ان من بين المقبوض عليهم الناشط المعروف المحامي المتخصص في الدفاع عن حقوق العمال هيثم محمدين.

والمظاهرات في مصر ممنوعة بموجب قانون يسمح فقط بالتظاهرات التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية.

وبعد الانقلاب العسكري بقيادة السيسي على الرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع ضد المعارضة خاصة، جماعة الإخوان المسلمين ما أدى إلى مقتل من 1400 على الأقل، واعتقال عشرات الآلاف بحسب منظمات حقوقية.

وامتدت حملة القمع بعد ذلك لتشمل شباب الحركات الاحتجاجية التي شاركت في الثورة التي أدت إلى إسقاط مبارك في 11فبراير/ شباط 2011.