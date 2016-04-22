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مشعل: تركيا قدمت نموذجا ناجحا لتطبيق المشروع الإسلامي

22/4/2016

قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إن تركيا قدمت نموذجا ناجحا لتطبيق المشروع الإسلامي في الحكم والديمقراطية والاقتصاد.

وأضاف مشعل اليوم خلال مؤتمر "شكرا تركيا" الذي ينظمه ناشطون عرب في اسطنبول، أن تركيا قدمت الكثير للقضية الفلسطينية والقضايا العربية والإسلامية.

وأشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بدور تركيا في استقبال ملايين اللاجئين العرب بعد الأزمة السورية، مشيرا إلى أن تركيا تصر على الارتباط بعمقها العربي والإسلامي.

وأشار إلى أن القيادة التركية ضحت ببعض مصالحها الشخصية من أجل مصلحة الأمة العربية والإسلامية، موضحا أن ما تتعرض له تركيا من عمليات إرهابية هو ثمن لمواقفها العظيمة تجاه هذه القضايا على حد قوله.

وشدد مشعل على أنه رغم بعض الضعف الفلسطيني الآن، إلا أنهم لا يمكن أن يتخلوا عن أرضهم، مؤكدا أن غزة بها أسود لا يمكن أن ينكسروا أمام العدوان الإسرائيلي.

ويشار إلى مهرجان "شكرا تركيا" تنظمه رابطة "الأكاديميين العرب"، ومؤسسة "النهضة اليمنية التركية"، وشركة "عدن بريز"، " كرسالة شكر من شعوب الربيع العربي المتضررة، إلى الشعب والحكومة التركية، على مواقفها الداعمة لتلك الشعوب"، بحسب المنظمين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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