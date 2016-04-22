محكمة تسقط إدانة متهمين بالتخطيط للانقلاب بتركيا

رئيس الأركان التركي الأسبق الجنرال إلكر باشبوغ

أسقطت محكمة استئناف تركية أحكاما بالإدانة صدرت عام 2013 على قائد متقاعد للجيش وعشرات الشخصيات الكبيرة في قضية تدبير انقلاب ضد حكومة رئيس الوزراء وقتها رجب طيب إردوغان.

وتم الكشف عن القضية عام 2007 عندما اكتشف مخبأ للأسلحة في منزل بضاحية في اسطنبول ووجهت الاتهامات إلى 275 متهما من بينهم الجنرال إلكر باشبوغ رئيس الأركان السابق وعدد من كبار الضباط وعشرات من الضباط والساسة والصحفيين.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن محكمة الاستئناف قالت في حكمها إنه لا توجد "جماعة إرهابية" تسمى "إرجينيكون".

كما نقلت الوكالة عن المحكمة قولها إنها نقضت الأحكام القضائية التي سبق إصدارها من قبل محكمة أخرى لاستنادها لأدلة جمعت عن طريق عمليات تنصت غير قانونية وإفادات من شهود سريين وعمليات تفتيش جرت خلافا للقانون.

وصدر حكم بالسجن المؤبد في أغسطس/ آب 2013 على قائد الجيش السابق الجنرال إلكر باشبوغ بعد إدانته في القضية.

وقبلها بعام واحد، في أغسطس/ آب 2012 أصدرت نفس المحكمة أحكاما بالسجن على أكثر من 300 عسكري بينهم جنرالات كبار، تراوحت بين 13 و20 عاما بعد إدانتهم .اولة تآمر اخرى ضد حكومة إردوغان عام 2003.