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ف تايمز: السيسي يفقِد بريقـَه مع تنامي حالة الاستياء في مصر

22/4/2016

 مظاهرات ضد نظام السيسي بوسط القاهرة ـ رويترز

قالت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية إلى إن عبد الفتاح السيسي يفقد بريقه مع تنامي حالة الاستياء تجاه نظام حكمه في مصر.

ويعزو تقرير لمراسلة الصحفية بالقاهرة إلى أن الغضب الشعبي تجاه حكم السيسي يأتي بسبب التدهور الاقتصادي, وانتكاسة قطاع السياحة بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية, وأيضا تراجع سعر صرف الجنيه المصري.

وتضيف الصحيفة أن الأزمة مع إيطاليا بسبب مقتل الطالب جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته وبها آثار تعذيب، واتهام الأجهزة الأمنية المصرية بأنها قتلته، تأتي أيضا ضمن أسباب الغضب المتنامي ضد حكم السيسي.

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