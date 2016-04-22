غوغل يحتفل بـ"يوم الأرض" ودعوة لزراعة 8 مليارات شجرة

غوغل يحتفل باليوم العالمي للأرض

يحتفل محرك البحث الشهير "غوغل"، اليوم الجمعة، بذكرى يوم الأرض العالمي، والذي يوافق 22 من شهر أبريل/نيسان من كل عام، ويعتبر "يوم الأرض" الحدث الأكثر شهرة في العالم.

وتحتفل الأمم المتحدة بيوم الأرض تحت شعار "الأشجار من أجل الأرض"، وأطلقت دعوة عالمية لزراعة 8 مليارات شجرة خلال 5 سنوات، حيث يفقد كوكب الأرض أكثر من 15 مليار شجرة كل عام أي 56 فداناً من الغابات كل دقيقة.

ويهدف يوم الأرض العالمي إلى الحد من التلوث وتدمير البيئة من الذين يهددون مستقبل البشرية، وتم تخصيص يوم 22 أبريل/نيسان من كل عام لنشاطات البيئة حتى يتم لفت الانتباه إلى كافة المشكلات المتواجدة في البيئة التي تعاني منها الكرة الأرضية، ومن ثم معالجة هذه المشكلات.

ويقوم الجميع على مستوى العالم في هذا اليوم بدعوة الآخرين للمشاركة في تلك الفعاليات للحفاظ على البيئة نظيفة وجميلة خالية من الملوثات، وزراعة الأشجار بكثرة لطالما أفادت البيئة وصحة الانسان.

وتوجه العديد من الحملات التي تشارك فيها العديد من البلدان على مستوى العالم للأعمال التي تؤدي إلى استقرار الارض والحفاظ على بيئتها الطبيعية، والعمل على مصلحة البيئة وعم تلويثها لأنها مصدر حياتنا ومكاننا الذي نعيش فيه.

وتم الاحتفال بيوم الأرض العالمي لأول مرة في عام 1970، وكان صاحب الفكرة هو السيناتور الأمريكي غايلورد نيلسون عندما شاهد عام 1969 كميات البترول الفائقة تلوث البحر الهادئ بالقرب من سواحل كاليفورنيا، وادرك خطرة الأمر على البيئة المائية وعلى حياة الإنسان، فجاءت الفكرة بهدف أن يتم جذب اهتمام الرأي العام بالبيئة، وأن يتم إبراز قضيه البيئة كإحدى القضايا الأساسية في العالم.

وتحتفل به سنوياً نحو 180 دولة، وبعض البلاد تحتفل تسمية أسبوع الأرض وتحتفل به على مدار أسبوع كامل، ويشارك في الفاعليات الملايين على مستوى العالم لتجديد الدعوة حول الحفاظ على هذا الكوكب ورفع مستوى الوعي لدى الجميع بتعزيز الانسجام مع الطبيعة والكوكب لتحقيق توازن عادل بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأجيال الحالية والمستقبلية للبشرية.

ويمثل يوم 22 أبريل فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، ولا يزال اليوم العالمي للبيئة، الذي يتم الاحتفال به في 5 يونيو هو المناسبة البيئية الرئيسية للأمم المتحدة.