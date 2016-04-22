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شاهد: معبد صيني يبتكر "راهباً آلياً" لنشر الحكمة!

22/4/2016

لجذب مزيد من الأتباع، ابتكر معبد "لونغكوان" البوذي بالعاصمة الصينية بيجين، راهباً روبوتياً "آلياً" يمكنه أداء ترانيم بوذية والتحرك من خلال تلقي أوامر صوتية والدخول في مناقشات بسيطة.

وجاءت فكرة الابتكار للتخلص من الطرق التقليدية واستخدام التكنولوجيا لجذب مزيد من الأتباع، والروبوت الذي أطلق عليه اسم "شيانير" ويبلغ طوله 60 سنتيمتراً يشبه راهباً مبتدئاً كالذي يظهر في أفلام الكارتون.

ويرتدي الروبوت الراهب ثوباً أصفر اللون وله رأس حليق ويمسك بشاشة تعمل باللمس يضعها على صدره، ويمكن للروبوت الدخول في مناقشة من خلال الإجابة على نحو 20 سؤالاً بسيطاً عن البوذية والحياة اليومية والأسئلة مدرجة على شاشته إلى جانب أداء سبعة أنواع من الحركات على عجلاته.

وقال مبتكر الروبوت، ماستر شيانفان، إن الراهب الروبوتي هو الأداة المثلى لنشر الحكمة والبوذية في الصين من خلال الدمج بين العلم والبوذية، وهما ليسا متضادين ولا متناقضين ويمكن دمجهما والتوفيق بين كليهما، لاسيما في عصر سيطرة الهواتف الذكية.

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