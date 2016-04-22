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شاهد: روما تحيي ذكرى تأسيسها الـ "2679"

22/4/2016

أحيت روما، يوم أمس الخميس، الذكرى السنوية 2679 لتأسيسها بإقامة سلسلة من الفعاليات العامة.

وضمت الفعاليات عملا حمل اسم " الانتصارات والانكسارات" حيث احتوى على سلسلة من الشخصيات العملاقة بما في ذلك رومولوس وريموس (توأم) وهما من الشخصيات الرئيسية في أسطورة تأسيس روما، وأباطرة رومان وشخصيات معاصرة مثل الدكتاتور الفاشي بنيتو موسوليني ولا دولتشي فيتا والممثلة البارزة أنيتا إيكبرج.

وتستعد سلطات روما أيضًا لكشف النقاب عن نظام إضاءة جديد للمنتدى الروماني، وإعادة فتح المعرض الموسمي للصوت والضوء بين الأطلال، وبثه بثماني لغات.

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