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شاهد: رئيس وزراء كندا من حلبة السياسة لحلبة الملاكمة

22/4/2016

بعيداً عن حلبة السياسة، أظهر رئيس الوزراء الكندي "جستن ترودو" مهاراته في الملاكمة، أمس (الخميس) قبل يوم من توقيع اتفاق باريس الدولي للحد من تغير المناخ، حيث ارتدى قفازي ملاكمة للمشاركة في مران خلال جولة في نيويورك.

وعاد "ترودو" مجدداً لدائرة الضوء التي صاحبت زيارته للبيت الأبيض وعلاقته المقربة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشهر الماضي حيث ارتدى قميصاً أحمر اللون دون أكمام.

وظهر وشم على كتفه لصورة غراب يرمز للسكان الأصليين لساحل شمال غربي أمريكا الشمالية على المحيط الهادي ليتظاهر بالملاكمة في صالة "غليسون" الرياضية ببروكلين التي اشتهرت بكون الملاكمين المشهورين محمد علي كلاي ومايك تايسون وجيك لاموتا من مرتاديها.

وقضى "ترودو" البالغ من العمر 44 عاماً – والذي وُجهت له اتهامات خلال الحملات الانتخابية العام الماضي بأنه خفيف الوزن سياسياً – الغالبية العظمى من المران الذي استمر ساعة في نزال الملاكم المحترف يوري فورمان.

وقال فورمان بعد ذلك "كان شيئاً عظيما أن أدربه، إنه محبوب جداً ولديه الإمكانيات للتأثير على الناس في بلاده وحول العالم بشكل إيجابي جداً. ولديه لكمة ثقيلة".

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