شاهد: جهاز مبتكَر يكشف إصابات الرياضيين في دقيقة !

بعد أن تمت الموافقة عليه، من المتوقع أن يفتح جهاز حديث آفاقاً جديدة لاكتشاف الإصابة بارتجاج المخ في "دقيقة واحدة" مستعيناً بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء لرصد حركة العين، ما يتيح التعرف على إصابات الرياضيين بسرعة.

وفي فبراير/شباط الماضي، أجازت الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء "إف دي أيه" في الجهاز "آي سينك" من إنتاج شركة "سينكثينك" للتقنيات العصبية ومقرها بوسطن، ويعتبر هذا الجهاز هو الأول من نوعه الذي يحصل على الضوء الأخضر من الإدارة وسط مخاوف متزايدة في مجال الألعاب الرياضية التي تتضمن احتكاكات بين اللاعبين.

وتؤثر إصابات الرأس على شبكات المخ العصبية التي تتحكم في ردود فعل الإنسان فيما يركز الجهاز على تحليل رد الفعل البصري، ويستخدم الشخص جهازاً على الرأس للواقع الافتراضي يتصل بجهاز كمبيوتر لوحي فيما تظهر النتائج على شاشة العرض من خلال دائرة متحركة.

ويتابع المستخدم هذه الدائرة فيما تتابع الكاميرات العينين ثم تجري مقارنة النتائج والبيانات التي تم تجميعها بنسق أساسي من حركات العين العادية تمهيداً لتشخيص الحالة.

وقال كبير مسؤولي التقنيات بشركة سينكثينك، دان بيلر، إن الجهاز يجري تجميع البيانات التقييمية بسرعة فائقة ما يتيح إجراء تقييم شامل في ظرف دقيقة واحدة ! لافتاً إلى أن التقنية التي يتضمنها هذا الجهاز جرى ابتكارها خلال السنوات العشر الأخيرة وحظيت بعناية كافية.

وتتباين أعراض ارتجاج المخ الناتجة عن تلقي ضربات بالرأس من الصداع والاضطراب وحتى صعوبة الرؤية والقيء، وقد يستغرق الأمر أحياناً بضعة أيام قبل ظهور تلك الأعراض.

ومن الصعوبة بمكان تشخيص حالات ارتجاج المخ ما يعرض الرياضيين لمزيد من مخاطر إصابات المخ إذا استمروا في اللعب من دون علاج الارتجاج، وتتعاون الشركة مع الجيش الأمريكي والفرق الرياضية الجامعية بشأن الجهاز الذي يصل سعره إلى 25 ألف دولار أمريكي.