شاهد: اكتشاف النفق الأطول في التاريخ لتهريب المخدرات!

قام العملاء الفيدراليون بضبط كمية من المخدرات تقدر بطن من الكوكايين، وستة أطنان من "الماريجوانا" المهربة من المكسيك، إثر اكتشافهم للنفق الأطول من نوعه، لتهريب المخدرات على الحدود بين كاليفورنيا والمكسيك.

وعلى حين لم يزد عدد المقبوض عليهم في العملية عن ستة أشخاص ضالعين في التهريب، فإن هذا النفق، بحسب السلطات الأمريكية، اعتبر أطول أنفاق التهريب المكتشفة في التاريخ، بنحو نصف ميل "حوالي 800 كيلومترا" تحت الأرض، كما يعتبر الممر الثالث عشر الذي تكتشفه السلطات منذ 2006، بينما تعتبر الكمية المضبوطة فيه هي الأعلى منذ بدء الحملات.