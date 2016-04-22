شاهد: أول ظهور للباندا الصينية العملاقة بكوريا الجنوبية

شهد متنزه "إيفر لاند" في كوريا الجنوبية، أمس الخميس، أول ظهور لاثنين من حيوان الباندا العملاقة وهما يمضغان أعواد البامبو ويتجولان بالحظيرة ويغفوان، وذلك بعد إعارتهما للحديقة من إقليم سيشوان الصيني.

وسيعيش زوج الباندا العملاقة "آي باو، وعمرها عامان" و"لي باو، عمره 3 سنوات" بمتنزه "إيفر لاند" في مدينة يونيغن إلى الجنوب من سول وفقاً لاتفاق تم بين البلدين خلال قمة عام 2014 لإعارتهما لمدة 15 عاماً.

وخضع زوج الباندا للحجر الصحي قبل ظهورهما الذي طال انتظاره والذي اجتذب زوارا من مختلف الأعمار منهم أطفال ارتدوا زياً يشبه الباندا ويحملون دمى على شكلها أيضاً.

وقال حارس الباندا في متنزه "إيفرلاند" كانغ تشير وون، إن الباندا الأنثى "آي باو" تفضل قضاء الوقت في الأكل والراحة على أغصان الأشجار بدلاً من اللهو واللعب، بينما الباندا الذكر "لي باو" فهو نشيط للغاية ومولع باللهو والتجول والسباحة وسوف يحظى بشعبية بين الزوار.

ومنذ خمسينيات القرن الماضي ترسل الصين حيوانات الباندا إلى الخارج في إطار تقليد للنوايا الحسنة يسمى "دبلوماسية الباندا" لتوثيق العلاقات مع الدول، وكانت أول مرة وصلت فيها حيوانات الباندا من الصين إلى كوريا الجنوبية في العام 1994.

وموطن الباندا الطبيعي هو سلسلة جبال في وسط الصين وتتسم بضعف معدلات التكاثر لاسيما في حالة الأسر.

وقال الصندوق العالمي للحياة البرية نقلاً عن إحصاءات رسمية صينية إنه يوجد حالياً 1600 فقط من الباندا العملاقة في البرية يعيش منها 300 تقريباً في حالة الأسر معظمها في الصين.