توتنهام الإنجليزي يقترب من ضم النجم المغربي سفيان بوفال

اللاعب المغربي سوفيان بوفال

أصبح نادى توتنهام هوتسبرز الإنجليزي النادي الأقرب إلى حسم صفقة النجم المغربي لليل الفرنسي، سفيان بوفال.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية الأوربية أن “السبيرز” يستعد لتقديم عرض بـ20 مليون يورو من أجل إقناع الفريق الفرنسي بالتخلى عن بوفال خلال المركاتو الصيفي المقبل.

ويتواجد سفيان بوفال أيضا على قائمة عملاقي إيطاليا إنتر ميلان و إيه .سي. ميلان، غير أن انضمامه لأحدهما يبدو مستبعدا في ظل عدم عدم قدرتهما على منافسة الأندية الإنجليزية ماليا.

وتألق سفيان بوفال بشكل خاص خلال الموسم الحالي بتسجيله ل12هدف و إهداءه ل4 تمريرات حاسمة من 32 مقابلة شارك فيها.

ويضم توتنهام في صفوفه لاعب أخر من أصل مغربي هو الناصر الشاذلي، لاعب منتخب بلجيكيا، فضلا على نجم المنتخب الجزائري، نبيل بن طالب.