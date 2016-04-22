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النفط يرتفع للأسبوع الثالث ويسجل 45 دولارا للبرميل

22/4/2016

الارتفاع جاء بعد علامات أن تخمة المعروض ربما تنحسر

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة في ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب مع تحسن معنويات السوق وسط علامات على أن تخمة الامدادات العالمية ربما تنحسر.

وقال متعاملون إن استهلاكا قويا للبنزين في الولايات المتحدة ودلائل متزايدة على تراجع الإنتاج حول العالم وإغلاق حقول نفطية كلها عوامل تدعم عودة إلى الاستثمار في القطاع.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.3 بالمئة إلى 45.11 دولارا للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.27% لتسجل عند التسوية 43.73 دولارا للبرميل. واثناء الجلسة قفزت أسعار برنت والخام الأمريكي بما يصل إلى 3% قبل أن تتراجع عن بعض مكاسبها بفعل مبيعات لجني الاباح قبل عطلة نهاية الاسبوع.

وسجل الخامان القياسيان ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب مع صعود برنت 4.5 % في حين قفز الخام الامريكي 8.4 % .

وأسعار النفط مرتفعة بأكثر من الثلثين منذ أن هوت إلى أدنى مستوياتها لعام 2016 خلال الفترة بين يناير كانون الثاني وفبراير/ شباط.

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