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النفط يتجه صوب الصعود ويسجل 45 دولارا للبرميل

22/4/2016

النفط يتجه صوب الصعود ويسجل 45 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الجمعة) صوب 45 دولارا للبرميل لتتجه نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع انتعاش المعنويات على الرغم من استمرار التخمة في المعروض.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بزيادة قدرها سبعة سنات أو ما يعادل 0.1 في المئة عن سعر آخر تسوية عند 44.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0912 بتوقيت جرينتش.

 وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو ما يعادل 0.3 في المئة إلى 43.32 دولار للبرميل.

 وزاد خام برنت نحو 3.4 في المئة منذ بداية الأسبوع حتى الآن في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط 7.2 بالمئة مما يضع عقود الخامين على مسار الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

وسعر الخام مرتفع بأكثر من الثلثين منذ تسجيل أدنى مستوياته في 2016 خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.

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