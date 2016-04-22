الروس استهدفوا طائرات إسرائيلية ونتنياهو متمسك بالجولان

نيران روسية استهدفت طائرات إسرائيلية (عربيل)

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الصادرة اليوم (الجمعة) بأن قوات روسية في سوريا أطلقت النار في الماضي أكثر من مرة تجاه طائرات من سلاح الجو الاسرائيلي.

ونقل موقع عربيل (صوت إسرائيل والتليفزيون الإسرائيلي بالعربية) عن الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قد تحدث عن وقوع احتكاكات مؤخراً بين الجيش الاسرائيلي وقوات الجيش الروسي العاملة في سوريا.

وأضاف "نتنياهو" أن الهدف من الزيارة التي قام بها الخميس إلى موسكو كان تعزيز التنسيق بين الجانبين وإزالة هذه الاحتكاكات.

وأشار نتنياهو إلى أن قائد سلاح الجو، أمير إيشيل، اجتمع مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ومع ضباط كبار روس بناء على طلب الرئيس بوتين بغية تحسين التنسيق بين الجيشين، ووصف اللقاء بـ"المهم والناجح".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن نتنياهو سيقوم بزيارة أخرى لروسيا في حزيران المقبل بمناسبة ذكرى مرور 25 عاماً على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وتل أبيب.

بينما نفى المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف –بحسب رويترز- ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية حول حوادث مزعومة تتعلق بالقوات الروسية في سوريا وطائرات حربية إسرائيلية، وقال إن هذه التقارير بعيدة عن الواقع.

نتنياهو لبوتين: الجولان خط أحمر (تايمز أوف إسرائيل)

من جهة أخرى، ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو أبلغ بوتين، في لقائهما أمس الخميس، بـ"الخطوط الحمراء" بالنسبة لأمن حدود اسرائيل الشمالية، وأكد على أن الدولة اليهودية مصرة على الحفاظ على سيطرتها على مرتفعات الجولان.

وتابع نتنياهو: "إذا تم التوصل إلى تسوية في سوريا أم لا، الجولان سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية للأبد!"، مما أثار حوله انتقادات دولية.

وتجري روسيا غارات جوية في سوريا دعماً للرئيس السوري بشار الاسد منذ شهر سبتمبر، وبالرغم من اعلان موسكو مؤخرا انها سوف تسحب العديد من جنودها من سوريا، إلا أن الطائرات الروسية لا زالت تقوم بغارات هناك.

ويتوقع أن يتطرق نتنياهو الى مبادرة السلام السورية المدعومة من روسيا، والتي ورد أنها أصبحت متشابكة مع مكانة مرتفعات الجولان، التي ضمتها اسرائيل عام 1981، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

وقال نتنياهو سابقا إنه على مفاوضات السلام السورية أخذ موقف إسرائيل بعين الاعتبار، وكان بوتين قد وجه دعوته لنتنياهو خلال زيارة قام بها رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين الشهر الماضي، والتي أتت بعد أيام من إعلان الكرملين عن سحب قواته من سوريا.