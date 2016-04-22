إقبال شديد على تحميل ألبومات "برنس" في ألمانيا

برنس-مغني البوب الشهير

أفادت وكالة "جي إف كيه" لأبحاث السوق، اليوم الجمعة، بأن ألبومات نجم البوب "برنس" الموسيقية الأكثر رواجاً تصدرت قائمة الأعمال الأكثر تحميلاً عبر الإنترنت في ألمانيا، بعد فترة قصيرة من ورود أنباء عن وفاة المطرب الشهير.

وجعلت وفاة الفنان الألمان يقبلون بشدة على "ذا فيري بست أو برنس" أفضل أعمال برنس على الإطلاق، وحلت أغنيته الشعبية المنفردة التي صدرت عام 1984 "بيربل رين" في المركز الثالث ليوم الجمعة.

واحتل برنس مراكز في المؤشرات الرسمية الألمانية، التي تديرها وكالة "جي إف كيه" على مدار أكثر من 700 أسبوع خلال حياته العملية، وكان 13 ألبوما من البوماته من بين أفضل 10 ألبومات.

وتوفي نجم موسيقى البوب، الأمريكي برنس Prince، عن عمر ناهز 57 عاما، حيث تم العثور عليه جثة هامدة داخل منزله في ولاية مينسوتا الأمريكية، أمس الخميس، وفور الإعلان عن وفاته، دشن رواد موقع التدوينات الصغيرة هاشتاج حمل اسمه، احتل المرتبة الأولى على مستوى الولايات المتحدة.

برنس، أمريكي الأصل، أشتهر في عقدي الثمانينيات والتسعينيات، وأصدر أكثر من 39 ألبوما غنائيا، بعضها حقق مبيعات وصلت لأكثر من 100 مليون نسخة، وحاز على 7 جوائز غرامى، وجولدن غلوب، وأصدر آخر ألبوماته عام 2014.