أوباما في زيارة تاريخية لهيروشيما الشهر المقبل

الرئيس الأمريكي باراك أوباما (الجزيرة)

يتوجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى مدينة هيروشيما بعد قمة لمجموعة السبع تستضيفها اليابان أواخر مايو /آيار المقبل، حسبما أوردت صحيفة "نيكاي" للأعمال، الجمعة، في زيارة ستكون الأولى لرئيس أمريكي خلال ولايته الرئاسية.

وتابعت الصحيفة على موقعها أن واشنطن ستنسق مع طوكيو بشأن الزيارة المقررة في 27 من مايو/آيار بعد انتهاء قمة مجموعة السبع، وذلك نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هوياتهم.

وستنطوي مثل هذه الزيارة على أهمية رمزية كبرى، وهي تأتي في أعقاب زيارة قام بها وزير الخارجية الامريكي جون كيري قبل أسبوع شملت المدينة والنصب التذكاري والمتحف المخصصين لقصفها بالقنبلة الذرية.

وانضم إلى كيري وزراء خارجية الدول السبع ومسؤولون كبار من الإدارة الأمريكية لتكريم ضحايا القصف الذري الذي دمر المدينة وأودى بحياة 140 ألف شخص في السادس من أغسطس/آب 1945.

ومن المتوقع أن يلقي أوباما -الذي نال جائزة نوبل في العام 2009 لدعوته من أجل عالم خال من الأسلحة النووية- كلمة حول إزالة هذه الأسلحة حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير لم تكشف هويته.

وأضافت الصحيفة أن أوباما الذي سيرافقه رئيس الوزراء الياباني، شينزو ابي، سيضع باقة من الزهور عند نصب السلام في هيروشيما.

وكان كيري صرح خلال زيارته الى هيروشيما في ختام يومين من المحادثات مع نظرائه من الدول السبع "آمل أن يكون رئيس الولايات المتحدة يوماً بين الذين يمكنهم القدوم إلى هذا المكان".

وكان قصف هيروشيما ثم مدينة ناغازاكي (74 ألف قتيل) بعد ثلاثة أيام- وهو عمل لم تعتذر عنه الولايات المتحدة- أدى إلى تسريع استسلام اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية.