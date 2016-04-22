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أصدقاء ريجيني: سنواصل حملتنا حتى كشف الحقيقة

22/4/2016

تظاهر العشرات من أصدقاء الباحث الإيطالي المقتول في مصر "جوليو ريجيني" في العاصمة البريطانية لندن، اليوم (الجمعة) مطالبين بالكشف عن حقيقة مقتله وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

يشار إلى الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر، ولم تفصح التحقيقات الرسمية عن حقيقية مقتله حتى الآن، كان طالبا لنيل درجة الدكتوراه في جامعة كامبردج البريطانية.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر بالشرطة والمخابرات المصرية أن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُذب وقتل في مصر، احتجزته الشرطة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي اختفى فيه.

وتتناقض هذه التصريحات مع الرواية الرسمية المصرية التي تؤكد أن أجهزة الأمن لم تعتقله.

ويقول أصدقاء لريجيني (28 عاما) إنه اختفى يوم 25 من يناير/ كانون الثاني، وعُثر على جثته يوم 3 من فبراير/ شباط ملقاة على جانب طريق سريع قرب القاهرة؛ وقال مسؤولون بالنيابة والطب الشرعي إن الجثة كان بها آثار تعذيب.

ونفت وزارة الداخلية صحة ما نشرته رويترز حول احتجاز الشرطة أو أية جهة سيادية لريجيني قبل وفاته، وكانت الشرطة قد قالت بعد العثور على جثته قد لمحت إلى أنه توفي نتيجة حادث سيارة، ولكن بعد أسابيع الت إنه ربما قتل على يد تشكيل عصابي "تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة".

وكانت مصر قد رفضت تسليم المكالمات الهاتفية لريجيني قبل اختفاءه، لكنها عادت وقالت إنه لا مانع لديها من تسليم إيطاليا فحوى المحادثات الهاتفية بعد اطلاع الجانب المصري عليها.

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