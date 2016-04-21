وفاة مغني البوب الأمريكي "برنس" عن عمر 57 عاما

مغني البوب برنس

توفي نجم موسيقى البوب، الأمريكي برنس Prince، عن عمر ناهز 57 عاما، حيث تم العثور عليه جثة هامدة داخل منزله في ولاية مينسوتا الأمريكية، بعد تعرضه لوعكة صحية بسبب نزلة أنفلونزا حادة قبل أسبوعين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتدبرس".

وفور الإعلان عن وفاته، دشن رواد موقع التدوينات الصغيرة هاشتاج حمل اسمه، من أجل تقديم العزاء له، وشاركوا فيه بفاعلية جعلته يحتل المرتبة الأولى على مستوى الولايات المتحدة.

برنس، الأمريكي الأصل، أشتهر في فترة الثمانينات والتسعينات، وأصدر أكثر من 39 ألبوما غنائيا، بعضها حقق مبيعات وصلت لأكثر من 100 مليون نسخة، وحاز على 7 جوائز غرامى، وجولدن غلوب، وأصدر آخر ألبوماته عام 2014.