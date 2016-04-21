البث الحي
منوعات

وفاة مغني البوب الأمريكي "برنس" عن عمر 57 عاما

21/4/2016

مغني البوب برنس

توفي نجم موسيقى البوب، الأمريكي برنس Prince، عن عمر ناهز 57 عاما، حيث تم العثور عليه جثة هامدة داخل منزله في ولاية مينسوتا الأمريكية، بعد تعرضه لوعكة صحية بسبب نزلة أنفلونزا حادة قبل أسبوعين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتدبرس".

وفور الإعلان عن وفاته، دشن رواد موقع التدوينات الصغيرة هاشتاج حمل اسمه، من أجل تقديم العزاء له، وشاركوا فيه بفاعلية جعلته يحتل المرتبة الأولى على مستوى الولايات المتحدة.

برنس، الأمريكي الأصل، أشتهر في فترة الثمانينات والتسعينات، وأصدر أكثر من 39 ألبوما غنائيا، بعضها حقق مبيعات وصلت لأكثر من 100 مليون نسخة، وحاز على 7 جوائز غرامى، وجولدن غلوب، وأصدر آخر ألبوماته عام 2014.

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

الكويت تعلن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية (فيديو)

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (الجزيرة)

انتقادات دولية لقانون أمني فرنسي مثير للجدل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)