البث الحي
منوعات

مطالب عربية لمجلس الأمن لوقف تصعيد إسرائيل بالجولان

21/4/2016

مطالبات عربية بمواجهة التصعيد الإسرائيلي في الجولان- غيتي(أرشيف)

طالبت الدول العربية مجلس الأمن اليوم الخميس بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي فيما يتعلق بهضبة الجولان السوؤية المحتلة وذلك ردا على تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيه إن المرتفعات السورية "ستبقى تحت سيطرة إسرائيل للأبد".

ونددت الدول العربية في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بتصريحات نتنياهو "العد­وانية والتصعيدية" وعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي على أرض الجولان يوم الأحد الماضي.

وجاء في البيان "طالب المجلس المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن الدولي باتخاذ التدابير اللازمة التي تفرض على إسرائيل الالتزام التام بتنفيذ قرارات المجلس والجمعية العامة للأمم ا­لمتحدة ذات الصلة."

وطلب المجلس أيضا من البحرين بصفتها رئيس المجلس ومن مصر بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن ومن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي "إجراء اتصالات ومشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء به من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة هذه الاستفزازات والانتهاكات الإسرائيلية".

وقال العربي في كلمة خلال الاجتماع إن الجولان ستظل "أرضا عربية ملكا للشعب السوري وحده".

وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية "تعكس تعنت الحكومة الإسرائيلية ورئيسها" واستغلالها للأزمة في سوريا "لتكريس الاحتلال".

واحتلت إسرائيل الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها عام 1981 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

وقال نتنياهو يوم الأحد أيضا إنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وأبلغه أن أي اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ خمس سنوات يجب ألا يهدد أمن إسرائيل.  

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

الكويت تعلن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية (فيديو)

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (الجزيرة)

انتقادات دولية لقانون أمني فرنسي مثير للجدل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)