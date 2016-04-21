لأول مرة منذ قرن.. صورة امرأة على الدولار الأمريكي

سوف توضع صورة المناضلة ضد العبودية هارييت تبمان على فئة 20 دولار

كشفت واشنطن، عن خطة لتغيير تصاميم بعض الأوراق النقدية من فئة 5 و 10 و 20 دولار، لتحمل صورة "إحدى المناضلات ضد العبودية" وهي هارييت تبمان، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ مائة عام.

وقال وزير الخزانة الأمريكية جاك لو، في رسالة وجهها إلى شعبه الأربعاء "يسعدني اليوم أن أعلن أنه للمرة الأولى منذ قرنٍ من الزمان، فإن واجهة عملتنا سيعرض عليها صورة إمرأة هي هارييت تبمان، وذلك على ورقة 20 دولار النقدية".

وتابع "لو" قائلاً "نتوقع أن التصميم النهائي للعملات الورقية من فئة 20 و 10 و 5 دولارات سيتم كشف النقاب عنها عام 2020 في الذكرى المئوية للتعديل التاسع عشر من الدستور والذي ضمن حق التصويت للنساء".

هارييت تبمان

هذا وبحسب رسالة الوزير الأمريكي، فإن "الوجه الآخر لورقة العشرين دولار سيحافظ على صورة البيت الأبيض فيما أشار إلى أن ورقة 10 دولارات ستحتوي في أحد وجهيها على صورة تخلد ذكرى قياديات حركة تحرر المرأة في الولايات المتحدة، أثناء تظاهرهن أمام وزارة الخزانة الأمريكية عام 1913، فيما ستحافظ واجهة الورقة النقدية الخلفية على صورة أول وزير للخزانة وهو اليكساندر هاملتون".

وبين "لو" أن ورقة 5 دولارات ستحتوي في واجهتها الأمامية على حدثين يتعلقان بحركة الحريات المدنية، وقعا قرب نصب الرئيس الأمريكي الراحل أبراهام لينكولن، والذي قاد البلاد أيام الحرب الأهلية الأمريكية وأصدر قانون إنهاء العبودية، فيما ستحافظ الواجهة الخلفية على وضعها باحتوائها صورة الرئيس نفسه.