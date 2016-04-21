البث الحي
منوعات

كندا تعتزم تقنين الماريغوانا الترفيهية

21/4/2016

كندي يدخن الماريونا الطبية-رويترز(أرشيف)

قالت وزيرة الصحة الكندية جين فيلبوت إن الحكومة الليبرالية في البلاد ستسن تشريعا لتقنين وتنظيم استخدام الماريغوانا للأغراض الترفيهية بحلول ربيع 2017.

وقالت فيلبوت في كلمة خلال جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بشأن مشكلة المخدرات في العالم إن القانون الكندي سيكفل ألا تصبح الماريغوانا في متناول أيدي الأطفال مع إبعاد المجرمين حتى لا يتربحون من بيعها.

وقالت "سنتعاون مع شركائنا في إنفاذ القانون لتشجيع الإجراءات الملائمة والمتناسبة للعدالة الجنائية".

وأكد بيل بلير المدير السابق لشرطة تورنتو وهو حاليا المسؤول الحكومي عن تقنين الماريغوانا أن القوانين الحالية التي تجرم الماريغوانا لا تزال سارية.

ووعد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو خلال حملته الانتخابية العام الماضي بأن الليبراليين سيبيحون الماريغوانا للأغراض الترفيهية ليقتفوا آثار ولايتي واشنطن وكلورادو الأمريكيتين لكن لم يوضح آنذاك الإطار الزمني لذلك.

واستخدام الماريغوانا للأغراض الطبية مباح قانونا في كندا وهي تختلف عن الماريغوانا الترفيهية فيما يقول مزارعو الماريغوانا الطبية في البلاد إن الارتفاع الكبير في أعداد منافذ بيع الماريغوانا بصورة غير مشروعة يجعلهم يخسرون عملاءهم فيما تسعى الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ قرار بكيفية تنظيم صرف الماريغوانا.

وتثور تكهنات بأن شركات الماريغوانا الطبية العاملة قد تستفيد في حالة تقنين الماريغوانا بالكامل لكن الحكومة الكندية لم تقدم تفاصيل بشأن خطط الإنتاج والتوزيع.

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

الكويت تعلن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية (فيديو)

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (الجزيرة)

انتقادات دولية لقانون أمني فرنسي مثير للجدل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)