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شاهد: ريال مدريد يتخطى فياريال بثلاثية نظيفة

20/4/2016

واصل ريال مدريد انتصاراته في البطولة بعدما حقق فوزا سهلا 3 / صفر على ضيفه فياريال.

وافتتح النجم الفرنسي كريم بنزيمه التسجيل للفريق الملكي بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 41، من متابعة لتمريرة عرضية من الناحية اليسرى عن طريق رونالدو أبعدها سيرخيو أسينخو حارس مرمى فياريال بقبضة يده بطريقة خاطئة لتتهيأ الكرة أمام بنزيمه الذي لم يجد صعوبة في تسديد الكرة برأسه داخل الشباك.       

وفي الشوط الثاني، أضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني في الدقيقة 69، بعدما انطلق بالكرة من الناحية اليمنى وتبادلها مع بنزيمه حتى وصل بها إلى منطقة الجزاء، قبل أن يسدد بقدمه اليمنى على يسار اسينخو الذي حاول إبعاد الكرة دون جدوى لتسكن شباكه.

وعزز الكرواتي لوكا مودريتش تقدم الفريق الأبيض بعدما أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 76 من تسديدة رائعة من داخل المنطقة عقب متابعته لتمريرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى عن طريق دانييلو.      

ورفع الريال رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد فياريال عند 60 نقطة في المركز الرابع.

 

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