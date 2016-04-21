شاهد: بريطانيا تحتفل بعيد ميلاد الملكة اليزابيث التسعين

احتفلت بريطانيا ببلوغ الملكة اليزابيث الثانية عامها التسعين.

وبدأت المدفعية الاحتفالات بإطلاق 90 طلقة في لندن وادنبره.

وقامت الملكة بالتجول وسط الجماهير بدون أن يظهر عليها التعب ثم التقت بعدد من السيدات ممن ولدن في عشرينات القرن الماضي قبل أن تعود إلى قصر وندسور في سيارة مكشوفة لتحيي الآلاف ممن انتظروها على جانبي الطريق.

وولدت الملكة اليزابيث عام 1926 وتولت حكم بريطانيا منذ عام 1952.

وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن نحو 70 في المائة من الشعب البريطاني يفضل بقاء اليزابيث على العرش وألا تتنازل لصالح ابنها تشارلز.