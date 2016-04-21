البث الحي
منوعات

شاهد: بريطانيا تحتفل بعيد ميلاد الملكة اليزابيث التسعين

21/4/2016

احتفلت بريطانيا ببلوغ الملكة اليزابيث الثانية عامها التسعين.

وبدأت المدفعية الاحتفالات بإطلاق 90 طلقة في لندن وادنبره.

وقامت الملكة بالتجول وسط الجماهير بدون أن يظهر عليها التعب ثم التقت بعدد من السيدات ممن ولدن في عشرينات القرن الماضي قبل أن تعود إلى قصر وندسور في سيارة مكشوفة لتحيي الآلاف ممن انتظروها على جانبي الطريق.

وولدت الملكة اليزابيث عام 1926 وتولت حكم بريطانيا منذ عام 1952.

وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن نحو 70 في المائة من الشعب البريطاني يفضل بقاء اليزابيث على العرش وألا تتنازل لصالح ابنها تشارلز.

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

الكويت تعلن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية (فيديو)

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (الجزيرة)

انتقادات دولية لقانون أمني فرنسي مثير للجدل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)