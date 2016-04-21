شاهد: إضاءة الشعلة الأولمبية قبل انتقالها للبرازيل

شهدت مدينة أولمبيا اليونانية مراسم إضاءة الشعلة الأولمبية في اليونان قبل انتقالها إلى البرازيل التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية القادمة.

من جهته أكد المتحدث باسم اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو أن الشعلة الأولمبية لن تبقى في ملعب ماراكانا طوال فترة إنعقاد الدورة.

وكشفت صحيفة "فوليا دي سابو باولو" أن المنظمين يرغبون في إزالة الوقود الذي يحافظ على إبقاء الشعلة الأولمبية متقدة داخل ملعب ماراكانا الأسطوري بعد انتهاء حفل افتتاح الدورة في الخامس من أغسطس/ آب المقبل، من أجل نقلها لأحد الأماكن السياحية.

وقد تكون المنطقة السياحية المزمع وضع الشعلة الأولمبية بها هي منطقة الميناء، التي جرى تجديدها مؤخرا والتي ستكون أحد أهم مناطق الجذب خلال الحدث الرياضي الكبير، الذي يقام للمرة الأولى في التاريخ بإحدى دول قارة أمريكا الجنوبية.

ومن المقرر أن يشهد المكان السياحي المذكور إقامة العديد من الأحداث الثقافية، كما سيتم وضع شاشات عرض عملاقة لمتابعة المنافسات المختلفة خلال الدورة الأولمبية.

ويستضيف الملعب الأسطوري حفل الختام أيضا في 21 أغسطس/ آب، وهو يوم عودة الشعلة الأولمبية للملعب.

ويستقبل ملعب ماراكانا بعض من مباريات منافسات كرة القدم خلال الأولمبياد.