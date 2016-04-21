شاهد: أهالي المعتقلين يعتصمون بعد منع الزيارة في سجن العقرب

اعتصم عدد من أسر معتقلي ‏سجن العقرب ـ جنوب القاهرة ـ أمام البوابة الرئيسية لمنطقة سجون طرة بالقاهرة احتجاجا علي منعهم من الزيارة بعد أنباء عن حالات تسمم جماعي بين المعتقلين.

وبحسب رابطة أسر معتقلي العقرب على "فيسبوك" فإن إدارة السجن منعت الزيارة في السجن، بينما خرجت قوات الأمن المركزي للسيطرة على الأهالي الغاضبين الذين رفضوا الانصراف خاصة بعد الأنباء التي وردتهم عن وجود حالات تسمم بين المعتقلين.

ويشار إلى أن سجن العقرب يقع على بعد كيلومترين من بوابة منطقة سجون طرة الرسمية، وهو محاط بسور يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار وبوابات مصفحة من الداخل والخارج.

ويتكون سجن العقرب من 320 زنزانة مقسمة على أربعة عنابر، كل عنبر منها ينفصل بشكل كامل عن باقي السجن بمجرد غلق بوابته الخارجية المصفحة, وتم الانتهاء من بنائه في مايو/أيار 1993.