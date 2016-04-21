البث الحي
منوعات

حلول جديدة لمشاكل "ركن" السيارات.. تعرف عليها؟

21/4/2016

مشاكل ركن السيارات أكثر ما يزعج السائقين

يبدو أن معاناة السائقين لركن سياراتهم في المساحة الضيقة التي يمكن أن يجدوها في أماكن الانتظار أو الاضطرار للدوران حول المبنى بحثا عن مساحة كافية وصب اللعنة على السائقين الآخرين لشغل مساحة كبيرة للغاية في أماكن وقوف السيارات ستكون ضربا من الماضي مع التكنولوجيا الجديدة للقيادة الذاتية التي تتيح وضع السيارة في المساحة الضيقة عن طريق التحكم عن بعد.

وبحسب بعض التقديرات فإن سائق السيارة يمضي أكثر من ثلث وقت قيادة السيارة داخل المدن بحثا عن مكان انتظار مناسب.       

وقال دريك هوهايسل المسئول في شركة الصناعات الهندسية الألمانية "بوش" إنه "إذا تمكنا من توجيه السيارات إلى أماكن الانتظار الخالية سنحافظ أيضا على البيئة"، مضيفا أن "حضور حفل موسيقي لن يعد بعد الآن يبدأ وينتهي بالتجوال في مكان انتظار السيارات المزدحم".

ومن المتوقع أن تصبح هذه التكنولوجيا الجديدة متاحة بنهاية العقد الحالي.

وتتعاون "بوش" مع العديد من شركات صناعة السيارات من أجل اختبار نظام جديد يتيح للسيارة اكتشاف المكان المناسب لها في ساحة الانتظار ثم الانطلاق إليه والتوقف فيه دون تدخل من السائق الذي سيكون قد غادر السيارة بالفعل.

أما توماس فورم رئيس قسم الأبحاث الإلكترونية في مجموعة فولكس فاغن أكبر منتج سيارات في أوروبا فيتطلع إلى نظام إلكتروني مماثل للمناطق السكنية حيث تقود السيارة نفسها للبحث عن مكان انتظار مناسب لها أثناء الليل "ثم تعود في الصباح لتتوقف أمام باب صاحبها" ليقودها إلى عمله.     

ويعترف فورم بوجود مشكلات فنية وقانونية تحتاج إلى حلول حتى تدخل هذه  التكنولوجيا حيز الاستخدام الفعلي.     

يذكر أن السائقين يضطرون حاليا للبقاء مع سياراتهم حتى في ظل انتشار خاصية القيادة الذاتية في مكان الانتظار.        

يقول ألفريد إيكيرت الذي يرأس  قسم التطوير المستقبلي في شركة مكونات السيارات الألمانية كونتنينتال  إنه في أغلب الدول "القيادة بدون سائق غير مسموح بها حتى الآن على الطرق العامة".

وتجني شركات السيارات حاليا أموالا من بيع أنظمة المساعدة  الخاصة بركن السيارات  حيث تقدر مبيعات هذه الأنظمة على مستوى العالم بحوالي ملياري دولار سنويا.

من ناحيته يرى استشاري صناعة السيارات الألماني فولفجانج بيرنهارت أن المزايا تتجاوز مجرد تسهيل وضع السيارة في مكان الانتظار حيث يقول إن هذه التقنيات "تستطيع المساعدة في منع الحوادث البسيطة"، حيث تشير التقديرات إلى أن 40% من الأضرار التي تلحق بالسيارة تقع أثناء الركن.

في الوقت نفسه فإن شركات صناعة السيارات تطور برامج كمبيوتر لتخزين المناورات المتكررة عند ركن السيارة في مكان الانتظار مثل جراج صاحب السيارة على سبيل المثال، وهو يساعد السيارة في الدخول إلى المكان المخصص لها بسهولة بعد ذلك.

وبحسب شركة بوش فإن حوالي نصف السيارات الجديدة مزودة بنظام للمساعدة في  الركن بشكل ما.

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

الكويت تعلن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية (فيديو)

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (الجزيرة)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)