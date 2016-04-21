البث الحي
منوعات

تركيا تتكفل بـ 20% من تكاليف زواج شبابها

21/4/2016

فتحت تركيا باب تقديم الطلبات من أجل فتح "حسابات زواج"، في البنوك التركية، وذلك في إطار برنامجها لتشجيع الشباب على الدخول إلى القفص الذهبي.

و يتيح البرنامج للأتراك وأصحاب البطاقات الزرقاء ـ تعطى للمغتربين الذين تخلوا عن جنسيتهم التركية، في بلدان الإقامة التي تحظر الجنسية المزدوجة ـ الاستفادة من الدعم المقدم من الدولة.   

ووفقاً للبرنامج، توفر الدولة ما نسبته 20% من مجموع مدخرات الشاب أو الشابة ضمن حساب الزواج المصرفي، على أن لا يتخطى مبلغ دعم الدولة 5 آلاف ليرة تركية (نحو 1777 دولار)، حيث يستفيد من "حسابات الزواج" من لم يتخطَ سن الـ 27 ويقدم على الزواج للمرة الأولى.

ويتوجب على الراغبين بالاستفادة من البرنامج فتح "حسابات زواج" في البنوك التقليدية والتشاركية التركية حصراً، ويشترط أن تفتح الحسابات في أفرع البنوك داخل البلاد وبالليرة التركية.

كما يشترط أن يفتح الحساب لثلاث سنوات على الأقل، فيما يمكن لمن لم يتجاوزوا الـ 18  من فتح حسابات عن طريق أولياء أمرهم أو الأوصياء عليهم، على أن لا يمتلك الشخص أكثر من حساب.

ويمكن للراغبين في فتح "حسابات زواج" وضع دفعة أولى لدى فتحه، لا تتخطى الـ 15 ألف ليرة تركية، فيما سيتم إلغاء الحساب في حال الإخلال بأي شرط من شروطه.

وفي إطار البرنامج، ينبغي تسديد مبلغ لا يقل عن 100 ليرة، ولا يتجاوز الألف ليرة شهرياً على مدار 3 سنوات على الأقل قبل تاريخ الزواج، كما يتاح تسديد المبالغ كل ثلاثة أشهر .

وتبلغ مساهمة الدولة ما نسبته 10% (بشرط عدم تجاوز 4000 ليرة) على المبلغ في الحساب المفتوح بين 3 إلى 4 سنوات، فيما ترتفع النسبة إلى 15% (بشرط عدم تجاوز 4500 ليرة) للحسابات ما بين 4 إلى 5 أعوام، وتصبح 20% (بشرط عدم تجاوز 5000 ليرة) للحسابات المفتوحة قبل 5 سنوات وأكثر

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

الكويت تعلن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية (فيديو)

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (الجزيرة)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)