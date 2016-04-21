تركيا تتكفل بـ 20% من تكاليف زواج شبابها

فتحت تركيا باب تقديم الطلبات من أجل فتح "حسابات زواج"، في البنوك التركية، وذلك في إطار برنامجها لتشجيع الشباب على الدخول إلى القفص الذهبي.

و يتيح البرنامج للأتراك وأصحاب البطاقات الزرقاء ـ تعطى للمغتربين الذين تخلوا عن جنسيتهم التركية، في بلدان الإقامة التي تحظر الجنسية المزدوجة ـ الاستفادة من الدعم المقدم من الدولة.

ووفقاً للبرنامج، توفر الدولة ما نسبته 20% من مجموع مدخرات الشاب أو الشابة ضمن حساب الزواج المصرفي، على أن لا يتخطى مبلغ دعم الدولة 5 آلاف ليرة تركية (نحو 1777 دولار)، حيث يستفيد من "حسابات الزواج" من لم يتخطَ سن الـ 27 ويقدم على الزواج للمرة الأولى.

ويتوجب على الراغبين بالاستفادة من البرنامج فتح "حسابات زواج" في البنوك التقليدية والتشاركية التركية حصراً، ويشترط أن تفتح الحسابات في أفرع البنوك داخل البلاد وبالليرة التركية.

كما يشترط أن يفتح الحساب لثلاث سنوات على الأقل، فيما يمكن لمن لم يتجاوزوا الـ 18 من فتح حسابات عن طريق أولياء أمرهم أو الأوصياء عليهم، على أن لا يمتلك الشخص أكثر من حساب.

ويمكن للراغبين في فتح "حسابات زواج" وضع دفعة أولى لدى فتحه، لا تتخطى الـ 15 ألف ليرة تركية، فيما سيتم إلغاء الحساب في حال الإخلال بأي شرط من شروطه.

وفي إطار البرنامج، ينبغي تسديد مبلغ لا يقل عن 100 ليرة، ولا يتجاوز الألف ليرة شهرياً على مدار 3 سنوات على الأقل قبل تاريخ الزواج، كما يتاح تسديد المبالغ كل ثلاثة أشهر .

وتبلغ مساهمة الدولة ما نسبته 10% (بشرط عدم تجاوز 4000 ليرة) على المبلغ في الحساب المفتوح بين 3 إلى 4 سنوات، فيما ترتفع النسبة إلى 15% (بشرط عدم تجاوز 4500 ليرة) للحسابات ما بين 4 إلى 5 أعوام، وتصبح 20% (بشرط عدم تجاوز 5000 ليرة) للحسابات المفتوحة قبل 5 سنوات وأكثر